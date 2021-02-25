Навального етапували з московського СІЗО

Сьогодні російському опозиціонеру Олексію Навальному присудили премію мужності Женевського форуму з прав людини і демократії

Російського опозиційного політика Олексія Навального, якому у справі "Ів Роше" змінили умовний термін на реальний, етапували з московського СІЗО-1 "Матроська тиша".

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Твіттер адвоката Навального Вадима Кобзєва.

"Олексій Навальний етапований із СІЗО-1 ФСВП Росії", - пише адвокат.

Сьогодні російському опозиціонеру Олексію Навальному присудили премію мужності Женевського форуму з прав людини і демократії.

17 січня Навального затримали в зоні паспортного контролю аеропорту "Шереметьєво", коли він повертався до РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новачок" наприкінці серпня 2020 року.

2 лютого суд замінив Навальному умовний термін у справі "Ів Роше" на реальний. Таким чином, він мусить відбути три з половиною роки позбавлення волі за вирахуванням терміну, проведеного під домашнім арештом (близько 10 місяців).

Нагадаємо, що ЄС почав роботу над новими санкціями проти РФ через Навального