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Навальний розповів про "алергію", якої у нього ніколи не було

При цьому Навальний не вірить, що його могли отруїти співробітники поліції, однак припускає, що це міг зробити хтось у його камері
Російський опозиційний політик Олексій Навальний, який перебуває під арештом на 30 діб і якого госпіталізували через "гостру алергічнуреакцію", детально описав із камери хід подій його "захворювання".
Навальний розповів про "алергію", якої у нього ніколи не було Фото:navalny.com

Симптоми Навальний відчув на четвертий день арешту. Спершу у нього почервоніла шия, потім "горіли лоб і шкіра навколо очей". Вночі він прокинувся через те, що "обличчя, вуха і шия горять і колються, ніби скловатою натерли голову", повідомляє УП.

Вранці викликали швидку. Від великої дози ліків почав спадати набряк – і до обіду він був схожий на того, хто "безпробудно пив протягом двох місяців".

При цьому Навальний не вірить, що його могли отруїти співробітники поліції, однак припускає, що це міг зробити хтось у його камері.

"У мене ніколи не було алергії. Ні на їжу, ні на пилок, ні на що інше. Те, що отруїли місцеві мєнти, я виключаю – вони були шоковані моїм виглядом і тим, що відбувається більше за мене", – розповів Навальний.

"Це вам здається, що в їхніх діях потрібно шукати таємний сенс і раціональне зерно. А насправді вони просто тупі, злісні і схиблені на грошах", - підсумував політик.

Нагадаємо, що за словами прес-секретарки Навального та "Фонда боротьби з корупцією" Кіри Ярмиши. О 9:30 ранку Навальний був госпіталізований з діагнозом "гостра алергічна реакція" через сильний набряк обличчя і почервоніння шкірних покривів.

 
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