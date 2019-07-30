Навальний розповів про "алергію", якої у нього ніколи не було
Симптоми Навальний відчув на четвертий день арешту. Спершу у нього почервоніла шия, потім "горіли лоб і шкіра навколо очей". Вночі він прокинувся через те, що "обличчя, вуха і шия горять і колються, ніби скловатою натерли голову", повідомляє УП.
Вранці викликали швидку. Від великої дози ліків почав спадати набряк – і до обіду він був схожий на того, хто "безпробудно пив протягом двох місяців".
При цьому Навальний не вірить, що його могли отруїти співробітники поліції, однак припускає, що це міг зробити хтось у його камері.
"У мене ніколи не було алергії. Ні на їжу, ні на пилок, ні на що інше. Те, що отруїли місцеві мєнти, я виключаю – вони були шоковані моїм виглядом і тим, що відбувається більше за мене", – розповів Навальний.
"Це вам здається, що в їхніх діях потрібно шукати таємний сенс і раціональне зерно. А насправді вони просто тупі, злісні і схиблені на грошах", - підсумував політик.
Нагадаємо, що за словами прес-секретарки Навального та "Фонда боротьби з корупцією" Кіри Ярмиши. О 9:30 ранку Навальний був госпіталізований з діагнозом "гостра алергічна реакція" через сильний набряк обличчя і почервоніння шкірних покривів.
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