Навального госпіталізували через "гостру алергічну реакцію"
"Джерело алергічної реакції не визначено. За все своє життя Олексій ніколи раніше не відчував алергічної реакції", - заявила Ярмиш у Twitter, йдеться в "УП".
Вона додала, що співробітники спецприймальника, де утримували Навального, викликали "швидку", яка доправила його до міської клінічної лікарні №64 у Москві.
"Він перебуває у палаті під охороною співробітників поліції, йому надається необхідна медична допомога", - повідомила Ярмиш.
Як повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на неназваних представників лікарні, куди доставили Навального, він перебуває у терапевтичному відділенні, його стан "задовільний".
Нагадаємо, напередодні у Москві біля під’їзду його будинку затримали опозиційного політика Олексія Навального.
Політика відвезли до відділу МВС в Данилівському районі Москви.
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