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Навального госпіталізували через "гостру алергічну реакцію"

Незалежного кандидата на виборах до Мосміськдуми Олексія Навального, заарештованого на 30 діб, госпіталізували через "гостру алергічну реакцію"
За словами прес-секретарки Навального та "Фонда боротьби з корупцією" Кіри Ярмиши. , о 9:30 ранку Навальний був госпіталізований з діагнозом "гостра алергічна реакція" через сильний набряк обличчя і почервоніння шкірних покривів.
Навального госпіталізували через "гостру алергічну реакцію" Брати Навальні. Фото: Евгений Фельдман, Новая Газета

"Джерело алергічної реакції не визначено.  За все своє життя Олексій ніколи раніше не відчував алергічної реакції", - заявила Ярмиш у Twitter, йдеться в "УП". 

Вона додала, що співробітники спецприймальника, де утримували Навального, викликали "швидку", яка доправила його до міської клінічної лікарні №64 у Москві.

"Він перебуває у палаті під охороною співробітників поліції, йому надається необхідна медична допомога", - повідомила Ярмиш.

Як повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на неназваних представників лікарні, куди доставили Навального, він перебуває у терапевтичному відділенні, його стан "задовільний".

Нагадаємо, напередодні у Москві біля під’їзду його будинку затримали опозиційного політика Олексія Навального.

Політика відвезли до відділу МВС в Данилівському районі Москви.

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