"Ми просимо організувати початок уроків у різний час, щоб діти не відвідували навчальних закладів одночасно з дорослими та сторонніми людьми, які не є учасниками освітнього процесу", - цитує головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка прес-служба уряду.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що навчальний рік на всій території України розпочнеться вчасно з 1 вересня відповідно до епідеміологічної ситуації на місцях, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Навчальний рік на всій території України розпочнеться вчасно з 1 вересня відповідно до особливостей епідеміологічної ситуації в конкретному регіоні або окремій адміністративно-територіальній одиниці", - йдеться в повідомленні прес-служби уряду.

Прем'єр зазначив, що залежно від епідеміологічної ситуації в окремих територіях, районах, містах "червоної" зони ухвалюватимуться окремі рішення.

"Ми просимо організувати початок уроків у різний час, щоб діти не відвідували навчальних закладів одночасно з дорослими та сторонніми людьми, які не є учасниками освітнього процесу", - цитує головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка прес-служба уряду.

Ляшко додав, що викладацький склад повинен буде проходити щоденну термометрію та бути в масках до початку уроку.

"Для дітей інші норми. Ми відмовляємося від термометрії, але запроваджуємо опитування дітей щодо стану здоров’я. І в разі появи симптомів гострої респіраторної вірусної інфекції їм потрібно забезпечити проведення термометрії та консультації медичного працівника", - додав він.

За підсумками засідання прем'єр-міністр доручив головам обласних державних адміністрацій забезпечити організований початок 2020/2021 навчального року з урахуванням особливостей епідеміологічної ситуацій у закладах освіти та створення безпечних умов для організації освітнього процесу.

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