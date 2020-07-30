ЗНО-2020 на 200 балів склали вдвічі більше учасників, ніж торік

Цьогоріч 447 абітурієнтів склали основну сесію зовнішнього незалежного тестування на максимальний бал - 200 балів. Це вдвічі більше, ніж у 2019 році. Тоді ЗНО на 200 склали 274 учасники.

Найбільше відмінників із математики - 142 учасники та англійської мови - 84, повідомляє "Громадське". Також зросла кількість учасників, які отримали 200 балів із фізики, - 60 у порівнянні з 4, які отримали максимальний бал торік.

Українську мову та літературу цьогоріч на максимальний бал склали 8 учасників, торік таких було 17. Зменшилася кількість відмінників і з хімії - 49 учасників склали ЗНО з цього предмета на 200 балів, тоді як торік таких учасників було 77.

Крім того, виконувач обов'язків міністра освіти Сергій Шкарлет відзначив учня з сільської школи, який набрав рекордну кількість балів із чотирьох предметів: українська мова і література - 200 балів, математика - 200 балів, англійська мова - 199 балів та фізика - 196 балів.

Зазначимо, що додаткова сесія ЗНО триватиме з 24 липня до 10 серпня. А вступна кампанія до закладів вищої освіти розпочнеться з 1 серпня. Електронні заяви на вступ до університетів можна буде подавати до 22 серпня

Нагадаємо, що з Міністерство охорони здоров’я розробляє правила навчання у школах з 1 вересня 2020 року в умовах карантину на тлі поширення коронавірусу