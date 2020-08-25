Навчання на карантині: МОЗ оновило рекомендації для шкіл
Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу, повідомляє кореспондент "Укрінформу".
"Ми детально відпрацьовували ці правила з Міністерством освіти, міжнародними експертами, вносили зміни. Було оновлено рекомендації ВООЗ... тож ми внесли певні зміни до наших протиепідемічних заходів", - сказав Степанов.
Він зазначив, що для учнів 1-4 класів пересування приміщенням закладу освіти дозволятиметься без використання маски або респіратора. У регіонах помаранчевого рівня епідемічної небезпеки педагогам у процесі викладання навчальної дисципліни буде рекомендовано використовувати захисні щитки, а в зеленій чи жовтій зоні потрібно просто дотримуватися відповідної дистанції.
Також, згідно з рекомендаціями, допуск учителів на роботу має бути тільки після проведення термометрії.
За словами Степанова, у разі підтвердження коронавірусу у когось з учнів, весь клас має піти на самоізоляцію.
Очільник МОЗ додав, що дозатори та антисептики повинні знаходитися тільки на вході в начальний заклад. А надалі після кожного уроку дітям рекомендується мити руки.
Оновлені рекомендації будуть викладені на сайті МОЗ.
Нагадаємо, що із 1 вересня школи в Україні працюватимуть у штатному режимі, за винятком "червоних" зон епіднебезпеки
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Яким був день 24 серпня 1991 року
- ФОТО Друга ніч протестів у Білорусі: нові затримання, барикади і один загиблий
- ФОТО Місце з останньої картини ван Гога знайшли у Франції за допомогою столітньої листівки