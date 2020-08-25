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Навчання на карантині: МОЗ оновило рекомендації для шкіл

Оновлені рекомендації будуть викладені на сайті МОЗ
Міністерство охорони здоров'я оновило рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.
Навчання на карантині: МОЗ оновило рекомендації для шкіл Фото: МОЗ

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу, повідомляє кореспондент "Укрінформу".

"Ми детально відпрацьовували ці правила з Міністерством освіти, міжнародними експертами, вносили зміни. Було оновлено рекомендації ВООЗ... тож ми внесли певні зміни до наших протиепідемічних заходів", - сказав Степанов.

Він зазначив, що для учнів 1-4 класів пересування приміщенням закладу освіти дозволятиметься без використання маски або респіратора. У регіонах помаранчевого рівня епідемічної небезпеки педагогам у процесі викладання навчальної дисципліни буде рекомендовано використовувати захисні щитки, а в зеленій чи жовтій зоні потрібно просто дотримуватися відповідної дистанції.

Також, згідно з рекомендаціями, допуск учителів на роботу має бути тільки після проведення термометрії.

За словами Степанова, у разі підтвердження коронавірусу у когось з учнів, весь клас має піти на самоізоляцію.

Очільник МОЗ додав, що дозатори та антисептики повинні знаходитися тільки на вході в начальний заклад. А надалі після кожного уроку дітям рекомендується мити руки.

Оновлені рекомендації будуть викладені на сайті МОЗ.

Нагадаємо, що із 1 вересня школи в Україні працюватимуть у штатному режимі, за винятком "червоних" зон епіднебезпеки

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25 08 2020 11:40
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