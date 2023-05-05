Навчання НАТО відточують навички полювання на підводні човни рф – Bloomberg

Члени НАТО провели більшу частину останніх 12 днів, прочісуючи моря біля берегів Норвегії та Ісландії в пошуках фіктивного ворожого підводного човна.

НАТО посилює спостереження за підводними човнами після того, як оборонний альянс попередив, що рф може зашкодити критично важливим підводним об'єктам Європейського Союзу та США.

Про це повідомляє командувач підводних човнів НАТО Стівен Мак, повідомляє Bloomberg.

Члени НАТО провели більшу частину останніх 12 днів, прочісуючи моря біля берегів Норвегії та Ісландії в пошуках фіктивного ворожого підводного човна. Ці навчання спрямовані на відточування навичок протидії підводним човнам рф.

"Асиметрична загроза підводного човна полягає в його малопомітності, у тому факті, що інші країни, як правило, не знають, де вони діють", - сказав Мак.

За його словами, для НАТО важливо навчити його членів тому, як розуміти довкілля, яке підводні човни намагатимуться використати, щоб залишатися непоміченими.

У рамках навчань під назвою Dynamic Mongoose, які розпочалися 24 квітня і завершаться у п'ятницю, 12 країн НАТО, включаючи США, Канаду, Іспанію та Португалію, об'єднали свої морські патрульні літаки, надводні кораблі та дружні підводні човни для пошуку умовно ворожого підводного човна.

Навчання проходили у стратегічному для альянсу районі, так званому коридорі Гренландія-Ісландія-Великобританія, через який російським судам необхідно пройти для виходу в Атлантичний океан.

Опинившись там, сили рф потенційно можуть порушити комерційне судноплавство чи перерізати лінії військового постачання США. Саботаж підводних трансатлантичних кабелів передачі даних може завдати значної шкоди.

Раніше повідомлялось, що росія складає карту критичних підводних систем і може націлитися на інфраструктуру в Європі та Північній Америці.