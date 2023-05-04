Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

росія складає карту критичних підводних систем і може націлитися на інфраструктуру в Європі та Північній Америці – НАТО

04 травня 2023, 09:26
росія складає карту критичних підводних систем і може націлитися на інфраструктуру в Європі та Північній Америці – НАТО
Фото: Steppe
росія активно займається картографуванням критично важливої інфраструктури союзників як на суші, так і на морському дні.

У розвідці НАТО попередили про можливість рф здійснити атаки на підводні кабелі та іншу критично важливу інфраструктуру в Європі та США. Помічник генерального секретаря військового альянсу з розвідки та безпеки Альянсу Девід Каттлер назвав ймовірність ударів по системах "постійним та значним ризиком".

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами представника розвідки НАТО, існує "підвищене занепокоєння" з приводу того, що росія може націлитись на підводні кабелі та іншу критично важливу інфраструктуру у спробі "підірвати життя на Заході та отримати важелі впливу проти тих країн, які надають підтримку Україні".

Зазначається, що вибухи минулої осені газопроводом Nord Stream виявили для членів Організації Північноатлантичного договору складність спостереження за об'єктами та виявлення зловмисників.

За даними НАТО, йдеться про захист таких систем, як підводні кабелі - на їхню частку припадає 95% інтернет-комунікацій, і щодня проходять фінансові транзакції на суму близько 10 трильйонів доларів.

"росія активно займається картографуванням критично важливої інфраструктури союзників як на суші, так і на морському дні. Ці зусилля підтримуються російськими військовими та цивільними розвідувальними службами", - розповів Каттлер.

Представник розвідки Альянсу також повідомив, що російське патрулювання в Атлантиці знаходиться "на високому рівні", і рф, схоже, "націлена на підводну інфраструктуру у широкій Атлантиці, Балтійському та Північному морях".

Також Каттлер вказав на військову стратегію кремля, спрямовану на швидке знищення критично важливої інфраструктури на ранніх стадіях конфліктів. Така тактика рф зокрема спостерігається під час широкомасштабної військової кампанії країни-аресора в Україні.

За його словами, зусилля москви частково очолюються програмою підводної розвідки в міністерстві оборони та підтримуються військовими та цивільними розвідувальними службами, які мають значні ресурси в цифровій, космічній, повітряній, наземній та морській областях.

Каттлер додав, що, крім рф, погрози також походять від терористів та інших груп, особливо там, де кабелі або інфраструктура виходять на сушу.

Нещодавно у НАТО створили групу координації підводної інфраструктури, яку очолив генерал-лейтенант Ганс-Вернер Вірманн. Її метою є підвищення безпеки систем союзників шляхом обміну передовим досвідом, інформацією та технологіями для забезпечення безпеки з'єднань.

Оскільки моніторинг підводної інфраструктури є особливо складним завданням, Вірманн заявив про бажання НАТО додати ще один рівень спостереження до своїх систем, щоб виявляти підозрілу поведінку поблизу або над критичними підводними кабелями, трубопроводами та роз'ємами шляхом аналізу даних сигналів, які можуть вказувати на втручання.

війнаНАТОNord Streamрф тероризм

Останні матеріали

Вирішальний контрнаступ для політики Заходу. Незважаючи на недостатню допомогу Заходу Україна має всі шанси перемогти завдяки силі духу та новій тактиці – Челс Міхта
Політика
Вирішальний контрнаступ для політики Заходу. Незважаючи на недостатню допомогу Заходу Україна має всі шанси перемогти завдяки силі духу та новій тактиці – Челс Міхта
Переклад iPress – 03 травня 2023, 17:03
Тим, хто лобіює мирні переговори України з росією. Ви забули про мільйони життів – Нейл Абрамс
Політика
Тим, хто лобіює мирні переговори України з росією. Ви забули про мільйони життів – Нейл Абрамс
Переклад iPress – 03 травня 2023, 13:00
Український наступ наближається. Якими можуть бути успіх і поразка? – Мік Раян
Український наступ наближається. Якими можуть бути успіх і поразка? – Мік Раян
Переклад iPress – 03 травня 2023, 09:51
Контрнаступ міг би бути спрямований на ізоляцію Кримського півострова. Звільнення Криму змінює все – Бен Ходжес
Контрнаступ міг би бути спрямований на ізоляцію Кримського півострова. Звільнення Криму змінює все – Бен Ходжес
Переклад iPress – 02 травня 2023, 17:01
КОНТРНАСТУП. Цьогоріч Україна має шанс змінити геополітику на покоління, так само і США – The Atalntic
Політика
КОНТРНАСТУП. Цьогоріч Україна має шанс змінити геополітику на покоління, так само і США – The Atalntic
Переклад iPress – 02 травня 2023, 13:04
Контрнаступ. Він визначить майбутнє демократичного світу – The Atalntic
Контрнаступ. Він визначить майбутнє демократичного світу – The Atalntic
Переклад iPress – 02 травня 2023, 09:07
Весняний суботник для кремлівського Гітлера. Останній шанс на перезавантаження осатанілого путіна – The Daily Beast
Політика
Весняний суботник для кремлівського Гітлера. Останній шанс на перезавантаження осатанілого путіна – The Daily Beast
Переклад iPress – 01 травня 2023, 17:12
Західні аналітики здебільшого не розуміють різницю між російською та українською арміями. ЗСУ стратегічно вірно прорахували битву за Бахмут – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Західні аналітики здебільшого не розуміють різницю між російською та українською арміями. ЗСУ стратегічно вірно прорахували битву за Бахмут – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 травня 2023, 13:09
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється