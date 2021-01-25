Навчання після карантину: Шкарлет розповів, як працюють школи

Більшість закладів загальної середньої освіти вже розпочали навчання в очній формі (з частковим використанням змішаної та дистанційної форм).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство освіти і науки.

"За парти повернулися учні (майже 100% шкіл - очний формат) Одеської, Хмельницької, Дніпропетровської, Волинської, Донецької, Чернігівської, Івано-Франківської, Житомирської областей та м. Київ", - сказав міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Також від 99% до 91% шкіл повернулися до очного формату навчання в Черкаській, Луганській, Сумській, Київській, Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.

Від 70% до 58% шкіл працюють очно в Чернівецькій, Запорізькій, Кіровоградській областях.

Так, за даними МОН, на Полтавщині переважно змішана й дистанційна форми навчання. У Тернопільській області учні молодших класів відвідують уроки у звичному режимі, а школярі 5-11 класів навчаються за змішаною формою. У Вінницькій області 1-4 та 9-11 класи навчаються очно, 5-8 класи - за змішаною формою. У Рівненській, Львівській та Закарпатській областях переважно очна та змішана, частково - дистанційна форми навчання.

У МОН нагадали, що заборонено відвідувати заклади освіти в разі, коли на самоізоляції через контакт із пацієнтом з підтвердженим COVID-19 перебуває понад 50% здобувачів освіти та персоналу.

Раніше повідомлялося, що Учні старших класів після локдауну зможуть повернутися до змішаної форми навчання - МОН