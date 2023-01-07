Навчання українських військових на системі Patriot розпочнеться вже цього місяця – ЗМІ

Штати почнуть тренування українських військових на ракетній системі Patriot наприкінці цього місяця.

Про це повідомляє CNN із посиланням на Пентагон.

Заступник помічника міністра оборони США у справах росії, України та Євразії Лора Купер сказала, що навчання займе "кілька місяців".

Повідомлялося, що Пентагон розглядає можливість навчання українських військових роботі з системою протиракетної оборони Patriot у США, а також в інших країнах-партнерах "або поєднання обох" варіантів.

Нагадаємо, Німеччина передасть Україні батарею ППО Patriot.