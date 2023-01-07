Навчання українських військових на системі Patriot розпочнеться вже цього місяця – ЗМІ
Про це повідомляє CNN із посиланням на Пентагон.
Заступник помічника міністра оборони США у справах росії, України та Євразії Лора Купер сказала, що навчання займе "кілька місяців".
Повідомлялося, що Пентагон розглядає можливість навчання українських військових роботі з системою протиракетної оборони Patriot у США, а також в інших країнах-партнерах "або поєднання обох" варіантів.
Нагадаємо, Німеччина передасть Україні батарею ППО Patriot.