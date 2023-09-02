Навчання в Балтійському морі вперше будуть спрямовані на відбиття нападу росії

Військово-морські навчання, які розпочнуться через тиждень в Балтійському морі за участю 30 кораблів і 3000 військових.

На навчаннях вперше відпрацюють відбиття російської атаки в балтійському регіоні.

Про це інформує Reuters з посиланням на головнокомандувача ВМС Німеччини Яна Крістіана Каака.

"Ми надсилаємо росії чіткий сигнал про пильність: Не під час нашої вахти. Надійне стримування має включати в себе здатність атакувати", - заявив Як Каак.

Навчання триватимуть 2 тижні, на них тренуватимуться війська усіх країн НАТО на Балтійському морі Швеції, яка незабаром стане членом Альянсу. Окрім не балтійських союзників участь візьмуть США, Канада, Нідерланди, Бельгія і Франціїя.

Країни відпрацьовуватимуть десантні операції та удари з моря по суходолу.

"ВМС США відправлять на навчання корабель "Меса Верде" завдовжки понад 200 метрів, призначений для транспортування і десантування близько 800 морських піхотинців", - додав Каак.

На навчаннях відпрацюють і захист морських шляхів через Балтійське море.

За словами головнокомандувача, Фінляндія і країни Балтії майже на 100% залежать від морських шляхів постачання через Балтійське море. Якщо Сувалкський коридор буде заблокований − а це можна зробити легко, оскільки є лише дві автомобільні дороги і одна залізнична лінія − тоді нам залишаться лише морські шляхи, і саме через них нам доведеться прокладати собі дорогу.

Раніше ми писали, що в кінці літа в Литві проходили артилерійські навчання НАТО.