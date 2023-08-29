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В Литві проходять артилерійські навчання НАТО

29 серпня 2023, 14:18
В Литві проходять артилерійські навчання НАТО
Фото: з вільного доступу
Артилерійські навчання бойової групи сил НАТО відбудуться сьогодні та завтра на узбережжі Балтійського моря в Литві.

Про це повідомила прес-служба збройних сил Литви, інформує Інтерфакс

"29-30 серпня на полігоні Кайрю (Kairiu, Клайпедський район) відбудуться навчання бойової групи передових сил НАТО, дислокованої в Литві, під час яких артилерійська частина бойової групи, яка належить їй, вестиме вогонь в акваторії Балтійського моря", - заявили в ЗС Литви.

В навчаннях будуть задіяні 155-мм самохідні гаубиці PzH2000 збройних сил Німеччини, буде зроблено понад 100 пострілів по морських цілях, розташованих за 15-25 км від берега.

"Буде обмежено судноплавство і польоти повітряного транспорту в зоні стрільб, а також доступ на полігон Кайрю", - додали у відомстві.

"Бойові стрільби на полігоні Кайрю - регулярна частина підготовки артилеристів, такі навчання регулярно проводять дислоковані в Литві союзники і литовські солдати. Гаубицями цього типу також озброєний артилерійський дивізіон піхотної бригади Gelezinis Vilkas литовських збройних сил під командуванням генерала Ромуальда Гедрайтиса".

Раніше стало відомо, що Китай посилює військові навчання з росією на тлі санкцій США.
НАТОЛитванавчання

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