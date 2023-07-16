Китай посилює військові навчання з росією на тлі санкцій США – Bloomberg
Лідер Китаю Сі Цзіньпін не став перетинати “червоні лінії” Вашингтона щодо надання рф зброї для війни проти України. Але це не завадило Пекіну зблизитися з російськими військовими в інший спосіб.
Про це пише Bloomberg.
Минулого року Китай і збройні сили рф провели шість спільних військових навчань - найбільше за останні двадцять років.
Це становить дві третини всіх навчань Китаю з іноземними військовими у 2022 році, згідно з даними, зібраними Центром вивчення військових справ Китаю при Національному університеті оборони США.
П'ять із цих навчань відбулися після того, як глава кремля владімір путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну. Чотири з них були двосторонніми, а два - з супротивниками США, включаючи Іран і Сирію.
"У Сі є всі підстави для збереження і посилення стратегічного союзу Китаю з Росією. Це найефективніший спосіб протистояти силі США", - сказав старший викладач політики і міжнародних відносин в Університеті Нового Південного Уельсу в Австралії Олександр Корольов.
Китай і росія мають бурхливу оборонну історію, яка затьмарена підозрами і включає багатомісячний конфлікт уздовж їхнього протяжного кордону в 1960-х роках.
Підвищення рівня довіри відбулося у 2015 році, після того, як США і Європа запровадили санкції проти росії за анексію Криму роком раніше.
Ці заходи, а також американська критика військової експансії Пекіна в Південно-Китайському морі підштовхнули обидві сторони до пошуку альтернативних партнерів у сфері оборони. Це змусило деяких американських політиків висловити занепокоєння через те, що Китай і рф тепер мають фактичний альянс, згідно з лютневою доповіддю Конгресу.
росія і Китай провели щонайменше 36 спільних навчань після анексії Криму путіним, згідно з даними Національного університету оборони США і Bloomberg News. Це порівняно з десятьма навчаннями за десятиліття, що передували 2014 року.
Заява путіна у 2019 році про те, що росія допоможе Китаю створити систему попередження про запуски балістичних ракет, була "безпрецедентною", за словами Корольова, і сигналізувала про новий рівень оборонної співпраці. Такі системи потребують як наземних радарів, так і космічних супутників.
"путіну і Сі вдалося пом'якшити, якщо не усунути, наявні психологічні і політичні бар'єри на шляху до тіснішої співпраці", - додав він.
Навчання між росією і Китаєм, як правило, менш масштабні, ніж між США і їхніми союзниками. США і Філіппіни нещодавно провели найбільші у своїй історії навчання за участю понад 17 тисяч військовослужбовців.
Але навчання Китаю з рф часто мають велике політичне значення.
У суботу, 15 липня, Китай заявив, що росія незабаром відправить свої військово-морські і військово-повітряні сили для участі в щорічних спільних навчаннях у Японському морі. Народно-визвольна армія Китаю каже, що навчання спрямовані на посилення стратегічної координації між двома арміями, а також їхньої здатності підтримувати регіональний мир і стабільність та реагувати на різні виклики безпеці.
"Ці навчання стануть частішими, більш політично забарвленими і більше схожими на політичний сигнал. Це дає підстави припустити, що вони можуть стати регулярнішими. Це свідчить про те, що вони можуть працювати разом у спосіб, який США і їхні союзники вважають неприємним, якщо не образливим", - сказав науковий співробітник Національного університету оборони США Ендрю Таффер.
Під час візиту Сі Цзіньпіна до москви для переговорів із путіним у березні обидва лідери оприлюднили спільну заяву, яка містила знайомі звинувачення на адресу Заходу про те, що Вашингтон підриває глобальну стабільність, а НАТО втручається в Азійсько-Тихоокеанський регіон. Нещодавно Сі та путін також взяли участь у віртуальному саміті ШОС.