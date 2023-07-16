Китай посилює військові навчання з росією на тлі санкцій США – Bloomberg

На думку аналітиків, у Пекіна є всі підстави для посилення зв'язків із москвою, адже це ефективний спосіб протистояти США.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін не став перетинати “червоні лінії” Вашингтона щодо надання рф зброї для війни проти України. Але це не завадило Пекіну зблизитися з російськими військовими в інший спосіб.

Про це пише Bloomberg.

Минулого року Китай і збройні сили рф провели шість спільних військових навчань - найбільше за останні двадцять років.

Це становить дві третини всіх навчань Китаю з іноземними військовими у 2022 році, згідно з даними, зібраними Центром вивчення військових справ Китаю при Національному університеті оборони США.

П'ять із цих навчань відбулися після того, як глава кремля владімір путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну. Чотири з них були двосторонніми, а два - з супротивниками США, включаючи Іран і Сирію.

"У Сі є всі підстави для збереження і посилення стратегічного союзу Китаю з Росією. Це найефективніший спосіб протистояти силі США", - сказав старший викладач політики і міжнародних відносин в Університеті Нового Південного Уельсу в Австралії Олександр Корольов.

Китай і росія мають бурхливу оборонну історію, яка затьмарена підозрами і включає багатомісячний конфлікт уздовж їхнього протяжного кордону в 1960-х роках.

Підвищення рівня довіри відбулося у 2015 році, після того, як США і Європа запровадили санкції проти росії за анексію Криму роком раніше.

Ці заходи, а також американська критика військової експансії Пекіна в Південно-Китайському морі підштовхнули обидві сторони до пошуку альтернативних партнерів у сфері оборони. Це змусило деяких американських політиків висловити занепокоєння через те, що Китай і рф тепер мають фактичний альянс, згідно з лютневою доповіддю Конгресу.

росія і Китай провели щонайменше 36 спільних навчань після анексії Криму путіним, згідно з даними Національного університету оборони США і Bloomberg News. Це порівняно з десятьма навчаннями за десятиліття, що передували 2014 року.

Заява путіна у 2019 році про те, що росія допоможе Китаю створити систему попередження про запуски балістичних ракет, була "безпрецедентною", за словами Корольова, і сигналізувала про новий рівень оборонної співпраці. Такі системи потребують як наземних радарів, так і космічних супутників.

"путіну і Сі вдалося пом'якшити, якщо не усунути, наявні психологічні і політичні бар'єри на шляху до тіснішої співпраці", - додав він.

Навчання між росією і Китаєм, як правило, менш масштабні, ніж між США і їхніми союзниками. США і Філіппіни нещодавно провели найбільші у своїй історії навчання за участю понад 17 тисяч військовослужбовців.

Але навчання Китаю з рф часто мають велике політичне значення.

У суботу, 15 липня, Китай заявив, що росія незабаром відправить свої військово-морські і військово-повітряні сили для участі в щорічних спільних навчаннях у Японському морі. Народно-визвольна армія Китаю каже, що навчання спрямовані на посилення стратегічної координації між двома арміями, а також їхньої здатності підтримувати регіональний мир і стабільність та реагувати на різні виклики безпеці.

"Ці навчання стануть частішими, більш політично забарвленими і більше схожими на політичний сигнал. Це дає підстави припустити, що вони можуть стати регулярнішими. Це свідчить про те, що вони можуть працювати разом у спосіб, який США і їхні союзники вважають неприємним, якщо не образливим", - сказав науковий співробітник Національного університету оборони США Ендрю Таффер.

Під час візиту Сі Цзіньпіна до москви для переговорів із путіним у березні обидва лідери оприлюднили спільну заяву, яка містила знайомі звинувачення на адресу Заходу про те, що Вашингтон підриває глобальну стабільність, а НАТО втручається в Азійсько-Тихоокеанський регіон. Нещодавно Сі та путін також взяли участь у віртуальному саміті ШОС.