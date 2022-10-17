ПОЛІТИКА НОВИНИВідсьогодні, 17 жовтня, військово-повітряні сили НАТО відпрацьовуватимуть можливості ядерного стримування із залученням десятків літаків над північно-західною Європою. Навчання триватимуть до 30 жовтня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Навчання з ядерного стримування розпочинає НАТО
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє УНН.
"У навчаннях "Steadfast Noon" беруть участь 14 країн і до 60 літаків різних типів, включаючи винищувачі четвертого і п'ятого поколінь, а також літаки-розвідники і літаки-заправники. Як і в попередні роки, візьмуть участь дальні бомбардувальники B-52 США. Цього року вони літатимуть з авіабази Майнот у Північній Дакоті", - ідеться у повідомленні.
Тренувальні польоти проходитимуть над Бельгією, яка приймає навчання, а також над Північним морем і Сполученим Королівством. Бойова зброя не використовується.
"Ці навчання допомагають гарантувати, що ядерне стримування Альянсу залишається безпечним, захищеним і ефективним", - наголосила речник НАТО Оана Лунгеску.
Так, у новій Стратегічній концепції НАТО, ухваленій лідерами Альянсу на Мадридському саміті в червні, чітко зазначено, що "фундаментальною метою ядерного потенціалу НАТО є збереження миру, запобігання примусу та стримування агресії".
У ньому наголошується, що "поки існує ядерна зброя, НАТО залишатиметься ядерним альянсом. Метою НАТО є безпечніший світ для всіх; ми прагнемо створити середовище безпеки для світу без ядерної зброї".
Нагадаємо, що росія погрожує ядерною зброєю для контролю над Заходом.
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17 10 2022 10:03 МЕДІА
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