Навчання ЗСУ на Abrams розпочнеться через тижні, а не місяці – Білий дім

У Білому домі очікують, що українські військові почнуть навчання на американських танках M1 Abrams, про надання яких було оголошено в середу, протягом тижнів.

Про це в коментарі CNN повідомив координатор з питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

"У сьогоднішніх оголошеннях було багато дипломатії. Рішення, яке ви бачили сьогодні, як з боку Німеччини, так і з боку Сполучених Штатів, ухвалювалося кілька тижнів в ході багатьох, багатьох дискусій з німцями і з нашими союзниками", – зазначив він.

Кірбі сказав, що Пентагону, найімовірніше, знадобляться "тижні, а не місяці" для того, щоб розробити й ввести в дію план навчання українських військових на танках M1 Abrams. Водночас він підкреслив, що закупівля танків і завершення такої підготовки займе місяці.

"Скільки часу це займе? Я справді не можу сказати. Вони (Пентагон) усе ще працюють над цим питанням. Ми не думаємо, що це займе багато часу. Я б сказав, що, можливо, пройдуть тижні, а не місяці, перш ніж вони зможуть чітко визначитись з деталями і почати впроваджувати режим підготовки", – зазначив представник Білого дому.

Нагадаємо, Байден оголосив про передачу Україні танків Abrams.

За повідомленням Spiegel, на даному етапі європейські союзники обговорюють спільну передачу Україні загалом 80 основних бойових танків Leopard 2, щоб сформувати два батальйони по 40 машин.