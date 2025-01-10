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Навесні кремль планує посилити мобілізацію на окупованих територіях

10 січня 2025, 18:25
Навесні кремль планує посилити мобілізацію на окупованих територіях
Фото: з вільного доступу
Призвані восени українці проходять службу переважно у Криму.

москва має надію збільшити кількість мобілізованих жителів тимчасово окупованих територій, попри розширення штатів "військкоматів".

Про це інформує Центр національного спротиву.

"російські окупаційні адміністрації почали формувати списки мешканців тимчасово окупованих територій, яких планують призвати до лав армії рф. кремль планує збільшити весною план з мобілізації українців на строкову службу, попри провалені результати осінньої кампанії. Оптимізм окупантів побудований на розширенні штатів "військкоматів" і паспортизації", - йдеться в повідомленні.

В Центрі нацспротиву додали, що призвані на строкову службу українці піддаються тиску з метою укласти контракт з подальшим виправлянням на лінію бойового зіткнення.

Наразі призвані восени українці проходять службу переважно у Криму.

Крім того, в останні місяці росія залучає тисячі північнокорейців для війни проти України.

 

Росіямобілізаціявійна в Україні

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