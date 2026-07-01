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Найбільш вразливих українців у Польщі позбавили критично важливої допомоги

01 липня 2026, 20:53
Найбільш вразливих українців у Польщі позбавили критично важливої допомоги
Мексиканські біженці
Це стало черговим етапом згортання спеціальної підтримки громадян України.
З 1 липня в Польщі набули чинності нові обмеження щодо державної допомоги українським біженцям, які проживають у центрах колективного розміщення.
 
Про це пише TVN24.
 
Видання нагадує, що це стало черговим етапом згортання спеціальної підтримки громадян України. Перший пакет змін запрацював ще 5 березня після ухвалення так званого "закону про згортання допомоги", який обмежив низку соціальних виплат. До 1 липня державна підтримка в центрах колективного розміщення поширювалася майже на 11 тисяч осіб, половину з яких становили діти.
 
Відтепер право на безкоштовне проживання втратили, зокрема, українські матері з дітьми віком понад один рік, а також літні люди, які отримують польську пенсію, навіть якщо її розмір становить лише кілька десятків або сотень злотих.
 
У Міністерстві внутрішніх справ та адміністрації Польщі пояснили, що більшість громадян України вже працюють, тому спеціальну форму підтримки вирішили поступово скасувати. Водночас безкоштовне проживання й надалі гарантуватимуть людям з інвалідністю, вагітним жінкам, пенсіонерам без польської пенсії та без родини в Польщі, а також деяким іншим категоріям.
 
Як розповідає TVN24, нові правила поставили у складне становище багатьох самотніх матерів. Зокрема, одна з мешканок центру, яка очікує на народження сьомої дитини, сама збереже право на безкоштовне проживання, але шестеро її дітей – уже ні.
 
"Це трохи дивно, але що ж. Ми нічого не можемо з цим зробити", – сказала жінка.
 
За оцінками керівників центрів, через ці зміни близько 40% мешканців цих закладів будуть змушені залишити житло. Серед них – жінки, які працюють, але отримують мінімальну зарплату й не можуть дозволити собі оренду квартири.
Представник фонду "Український дім" Олександр Петриков попередив, що для частини людей нові витрати виявляться непосильними. За його словами, дехто "може навіть опинитися на вулиці".
 
На ризик погіршення ситуації звернув увагу і омбудсмен Польщі Марцін Вьончек, який вже звернувся з цього приводу до Міністерства сім'ї, праці та соціальної політики. Водночас міністерство запевнило, що найскладніші випадки розглядатимуть індивідуально. Міністерка Агнешка Дзем'янович-Бонк повідомила, що органи місцевого самоврядування вже отримали рекомендації щодо надання спеціальної фінансової допомоги сім'ям, діти яких втратили право на безкоштовне проживання. 

 

біженцівійна в Україніросія окупанти

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