Найбільш вразливих українців у Польщі позбавили критично важливої допомоги

Це стало черговим етапом згортання спеціальної підтримки громадян України.

З 1 липня в Польщі набули чинності нові обмеження щодо державної допомоги українським біженцям, які проживають у центрах колективного розміщення.

Видання нагадує, що це стало черговим етапом згортання спеціальної підтримки громадян України. Перший пакет змін запрацював ще 5 березня після ухвалення так званого "закону про згортання допомоги", який обмежив низку соціальних виплат. До 1 липня державна підтримка в центрах колективного розміщення поширювалася майже на 11 тисяч осіб, половину з яких становили діти.

Відтепер право на безкоштовне проживання втратили, зокрема, українські матері з дітьми віком понад один рік, а також літні люди, які отримують польську пенсію, навіть якщо її розмір становить лише кілька десятків або сотень злотих.