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Найбільша авіакомпанія України отримала 2,7 мільярда збитків

Збитки МАУ зросли майже в 9 разів у 2018
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" в 2018 році в порівнянні з 2017 роком збільшила збиток в 8,9 рази — до 2,696 мільярда гривень.
Найбільша авіакомпанія України отримала 2,7 мільярда збитків Фото: ufsa.com

Так, на зборах акціонерів пропонується затвердити збиток компанії за 2018 рік у сумі 2,696 млрд гривень.

"Затвердити фінансовий результат діяльності товариства за 2018 рік – збиток у сумі 2,696 млрд грн. В зв’язку з відсутністю чистого прибутку товариства за 2018 рік та нерозподіленого прибутку минулих років здійснити виплату фіксованих дивідендів за привілейованими акціями в сумі 2,045 тис грн за рахунок резервного капіталу", -  йдеться в порядку денному загальних зборів акціонерів, інформує "Економічна правда".

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" заснована в 1992 році. До складу флоту входить 45 літаків різних модифікацій.

МАУ виконує понад 1,1 тис регулярних рейсів на тиждень. Базовим є міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Згідно з даними Держреєстру, 100% авіакомпанії прямо або опосередковано контролює кіпрська "Онтобет Промоушинз Лімітед", власники якої не розкриваються.

Одним з кінцевих бенефіціарів компанії є бізнесмен Ігор Коломойський.

Раніше, українська авіакомпанія МАУ відмовляється виправити назву міста Київ на Kyiv відповідно до правопису та продовжуватиме використовувати зросійщений варіант Kiev.

 
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25 03 2019 11:17
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