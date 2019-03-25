Найбільша авіакомпанія України отримала 2,7 мільярда збитків
Так, на зборах акціонерів пропонується затвердити збиток компанії за 2018 рік у сумі 2,696 млрд гривень.
"Затвердити фінансовий результат діяльності товариства за 2018 рік – збиток у сумі 2,696 млрд грн. В зв’язку з відсутністю чистого прибутку товариства за 2018 рік та нерозподіленого прибутку минулих років здійснити виплату фіксованих дивідендів за привілейованими акціями в сумі 2,045 тис грн за рахунок резервного капіталу", - йдеться в порядку денному загальних зборів акціонерів, інформує "Економічна правда".
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" заснована в 1992 році. До складу флоту входить 45 літаків різних модифікацій.
МАУ виконує понад 1,1 тис регулярних рейсів на тиждень. Базовим є міжнародний аеропорт "Бориспіль".
Згідно з даними Держреєстру, 100% авіакомпанії прямо або опосередковано контролює кіпрська "Онтобет Промоушинз Лімітед", власники якої не розкриваються.
Одним з кінцевих бенефіціарів компанії є бізнесмен Ігор Коломойський.
Раніше, українська авіакомпанія МАУ відмовляється виправити назву міста Київ на Kyiv відповідно до правопису та продовжуватиме використовувати зросійщений варіант Kiev.
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