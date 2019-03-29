Найбільше грошей за рекламу від кандидатів у президенти отримав телеканал "Україна", - ЧЕСНО

Другу позицію за кількістю грошей від реклами посів телеканал ICTV, третю - "Інтер", далі СТБ та "1+1"

Найбільше грошей за рекламу під час передвиборної програми отримав телеканал "Україна" українського олігарха Ріната Ахметова — 260 мільйонів гривень.

"Найбільше отримав телеканал "Україна", на якому вартість реклами є найбільшою і на якому досить активно замовляють (рекламу - ред.) політики, цей телеканал має високі рейтинги. "Україна" отримала 260 мільйонів гривень - і це 23% від витрат усіх фондів кандидатів, це відчутна частка, п'ята частина витрат", - розповіла аналітикиня з партійних фінансів руху ЧЕСНО Олена Нікуліна. Раніше ЧЕСНО повідомляв, що на "Україні" найдорожча політична реклама - 5 658 гривень за секунду в період з 18 до 19 години.

Другу позицію за кількістю грошей від реклами посів телеканал ICTV, третю - "Інтер", далі СТБ та "1+1".

До десятки увійшов один регіональний телеканал - Сфера-ТВ (Рівне). Він отримав 25 мільйонів від кандидатів. Як зазначила аналітикиня, на цьому телеканалі активно рекламувався екс-директор "Буковелю" Олександр Шевченко.