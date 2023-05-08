Найбільше в ЄС скоротився шведський імпорт з росії

Торгова палата проаналізувала дані статистичного управління ЄС та порівняла торгівлю товарами 27 країн ЄС із росією.

Відколи росія почала війну в Україні, імпорт товарів Швеції з росії скоротився на 90 відсотків. Це найбільше відсоткове зниження в усьому ЄС.

Про це повідомляє Kommerskollegium.

Багато компаній повністю припинили торгівлю з росією, в основному через санкції ЄС проти рф, а також тому, що вони не хочуть або не можуть продовжувати співпрацювати з москвою як торговий партнер.

"Очевидно, що шведські компанії скорочують імпорт із росії. З початку війни імпорт скорочується з місяця на місяць і скоро дійде до нуля, якщо ця тенденція збережеться", - каже аналітик Kommerskollegium Нільс Норелл.

Торгова палата проаналізувала дані статистичного управління ЄС та порівняла торгівлю товарами 27 країн ЄС із росією. Розрахунки належать до періоду з березня 2022 року до лютого 2023 року, а порівняння проводиться з відповідним періодом попереднього року.

Раніше повідомлялось, що ЄС посилює санкції проти перевезення російської нафти морем.