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ПОЛІТИКА

ЄС посилює санкції проти перевезення російської нафти морем – Bloomberg

08 травня 2023, 19:09
ЄС посилює санкції проти перевезення російської нафти морем – Bloomberg
Фото: Укрінформ
Кораблям можуть заборонити заходити до європейських портів.

Європейський Союз в 11-му пакеті санкцій націлився на транспортування російської нафти морем так званим тіньовим флотом, що перевозить сиру нафту та нафтопродукти за цінами, нижчими за стелю, встановлену країнами G7.

Про це повідомляє Bloomberg.

Цей захід є частиною більш широкого пакету санкцій проти росії.

Єврокомісія посилається на "різке збільшення шахрайства та пов’язаних з цим ризиків для навколишнього середовища" з боку суден, які намагаються обійти обмеження цін G7 і заборону на імпорт російської нафти. Кораблям, підозрюваним або виявленим у порушенні санкцій шляхом здійснення перевезень або перевантажень із судна на судно, слід заборонити доступ до європейських портів і шлюзів, йдеться в документах Єврокомісії, передає агентство. Також у рамках запланованого пакету, санкцї можуть торкнутися й тих суден, що вимикають навігаційні системи й не дають відстежувати їхній маршрут.

Перевантаження нафти з судна на судно стали ключовими для продажу російської нафти на ринку після заборони ЄС морського транспортування на початку грудня. Центральними точками "перевантажень" російської нафти були Сеута (іспанський анклав у північній Африці) та грецьке узбережжя поблизу Каламати.

Зараз росія використовує величезний флот старих кораблів, щоб обійти обмеження ЄС і G7. Оскільки багато з цих суден прослужили 20 років, попередні власники очікували продати їх на металобрухт. Збільшення ризиків екологічної катастрофи через використання старих танкерів стурбувало навіть ООН, яка висловила своє занепокоєння тіньовим флотом. 

Раніше повідомлялося, що в 11-й пакет санкції Євросоюзу включать сім китайських компаній, які допомагають росії купувати обладнання для обслуговування зброї у війні проти України: 3HC Semiconductors, King-Pai Technology, Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry та Alpha Trading Investments. 

ЄСсанкціі проти росіївійна

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