Найбільший у світі авіаносець "Джеральд Р. Форд" прибув до турецької Анталії.

Візит до турецького порту є четвертою зупинкою корабля під час його перебування в зоні дій ВМС США в Європі.

Про це повідомило МЗС Туреччини на сайті.

Американський авіаносець Військово-морських сил прибув у порт Анталії з 4500 членами екіпажу. Це четверта зупинка корабля під час його перебування в зоні дій ВМС США в Європі, що зміцнює партнерство між США і Туреччиною.

Раніше військовий корабель США відвідав Норвегію, Хорватію, Грецію.

Крім того, кораблі ВМС Туреччини Anadolu, Goksu, Gediz, Imbat, Meltem, Burakreis і літаки Військово-повітряних сил F-16s, KC-135s, P-72s провели серію скоординованих заходів із американським кораблем.

"Навчання проводилися для підвищення оперативної сумісності партнерів і демонстрації прихильності безпеці в Середземномор'ї", - йдеться на сайті МЗС.

В посольстві наголосили, що ВМС США регулярно проводять навчання з Туреччиною, відправивши свій найбільший авіаносець в Анталію лише через кілька днів після того, як командний корабель Шостого флоту США USS Mount Whitney відвідав Стамбул, а ракетний крейсер USS Normandy відвідав Аксаз.