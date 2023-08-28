Найбільший американський авіаносець у світі прибув до Туреччини
Візит до турецького порту є четвертою зупинкою корабля під час його перебування в зоні дій ВМС США в Європі.
Про це повідомило МЗС Туреччини на сайті.
Американський авіаносець Військово-морських сил прибув у порт Анталії з 4500 членами екіпажу. Це четверта зупинка корабля під час його перебування в зоні дій ВМС США в Європі, що зміцнює партнерство між США і Туреччиною.
Раніше військовий корабель США відвідав Норвегію, Хорватію, Грецію.
Крім того, кораблі ВМС Туреччини Anadolu, Goksu, Gediz, Imbat, Meltem, Burakreis і літаки Військово-повітряних сил F-16s, KC-135s, P-72s провели серію скоординованих заходів із американським кораблем.
"Навчання проводилися для підвищення оперативної сумісності партнерів і демонстрації прихильності безпеці в Середземномор'ї", - йдеться на сайті МЗС.
В посольстві наголосили, що ВМС США регулярно проводять навчання з Туреччиною, відправивши свій найбільший авіаносець в Анталію лише через кілька днів після того, як командний корабель Шостого флоту США USS Mount Whitney відвідав Стамбул, а ракетний крейсер USS Normandy відвідав Аксаз.Нагадаємо, що Пентагон почне навчати українців на F-16 у вересні.