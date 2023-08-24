Сполучені штати планують розпочати тренування українських пілотів на винищувачах F-16 на своїй території вже у вересні.

Про це пише видання The New York Times.

Минулого тижня представники Міноборони США заявляли, що американці візьмуться за навчання українських пілотів, якщо країни Європи досягнуть максимуму свого потенціалу в цьому питанні. Тепер же позиція щодо тренування пілотів нині змінилася.

Бійці Повітряних сил ЗСУ проходитимуть навчання і в США, як тільки Україна їх визначить. Нарахі невідомо, чи навчатимуться в США пілоти, які спочатку були призначені для європейських програм підготовки, чи це буде додаткова група.

Видання зазначає, що про рішення щодо навчання можуть офіційно оголосити вже сьогодні.

"Пілоти спочатку пройдуть навчання англійської мови в Техасі, а потім розпочнуть багатомісячну льотну підготовку в Аризоні", - заявив анонімний американський чиновник в коментарі виданню.

Нагадаємо, що сьогодні Португалія заявила, що долучиться до тренувань українських пілотів на F-16.