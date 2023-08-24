Португалія долучиться до тренувань українських пілотів на F-16

Країна висловила готовність долучитися до навчання українських пілотів та інженерів на винищувачах F-16.

Про це повідомляє Укрінформ, посилаючись на слова українського президента Володимира Зеленського.

"Португалія є учасницею нашої танкової і авіаційної коаліції. Сьогодні Португалія підтвердила готовність долучитися до підготовки українських пілотів та інженерного складу на літаках F-16", - сказав Зеленський під час спільної з президентом Португалії Марсело Ребелу де Соуза прес-конференції.

Зеленський додав, що також обговорив з португальським колегою можливості розширення оборонної співпраці, зокрема щодо постачання Україні броньованої медичної техніки і обладнання для розмінування.

Президент України розказав лідеру Португалії про ситуацію на полі бої й оборонні потреби України.