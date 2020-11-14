НОВИНИБілорусбанк зробив можливими за допомогою картки Visa купівлю-продаж криптовалют з 13 листопада. Це найбільший банк країни.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Найбільший білоруський банк запустив операції з криптовалютами
Фото: з вільних джерел
Про це пише "Економічна прада" з посиланням на Фінансовий клуб.
Криптовалюти у країні легалізовані з 2017 року. До 2049 року галузь звільнена від податків, а операції з купівлі-продажу чи обміну декларувати не потрібно.
Угоди з криптовалютами також не потребують ліцензії.
У перспективі банк хоче розширити перелік країн, що можуть обмінювати цифрову валюту на білоруські рублі, долари та євро, а також збільшити кількість доступних криптовалют.
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