Найбільший білоруський банк запустив операції з криптовалютами

Білорусбанк зробив можливими за допомогою картки Visa купівлю-продаж криптовалют з 13 листопада. Це найбільший банк країни.

Про це пише "Економічна прада" з посиланням на Фінансовий клуб.

Криптовалюти у країні легалізовані з 2017 року. До 2049 року галузь звільнена від податків, а операції з купівлі-продажу чи обміну декларувати не потрібно.

Угоди з криптовалютами також не потребують ліцензії.

У перспективі банк хоче розширити перелік країн, що можуть обмінювати цифрову валюту на білоруські рублі, долари та євро, а також збільшити кількість доступних криптовалют.

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