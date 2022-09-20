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Найбільший переробник олійних культур Bunge покинув російський ринок

Ольга
Матарикіна
Bunge продав завод у Воронежі та права на бренди рослинних олій, включаючи Oleina та Ideal
Найбільший переробник олійних культур Bunge покинув російський ринок Фото з вільного доступу
Американський агропромисловий та продуктовий гігант Bunge оголосив, що повністю залишив російський ринок.
 
Про це пише Bloomberg із посиланням на заяву компанії.
 
Зазначається, що найбільший переробник олійних культур продав завод у Воронежі та права на бренди рослинних олій, включаючи Oleina та Ideal.
 
Завод був збудований у 2005 році й виробляв до 540 000 тонн сировини. Його вартість оцінюють у 130 мільйонів доларів, але реальну суму угоди купівлі-продажу компанія не назвала.
 
"Завдяки продажу Bunge ("B") приєдналася до світових гігантів торгівлі зерновими, відомих, як "ABCD", які покинули ринок РФ - Archer Daniels Midland, Cargill і Dreyfus.
 
Два місяці тому Bunge натякнув на продаж шляхом реструктуризації російського бізнесу. Бізнес продається Карену Ванецяну, контрольному акціонеру російської Exoil Group", - пише агентство.
 
 
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20 09 2022 17:39
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