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росіяни залишилися без Pepsi

Ольга
Матарикіна
Ринок рф також покинули Mirinda, 7Up і Mountain Dew
росіяни залишилися без Pepsi Фото: guardian.co.uk
Американська транснаціональна корпорація PepsiCo Inc припинила виробництво напоїв Pepsi, 7UP і Mountain Dew у росії.
 
Про це повідомляє Reuters.
 
Зазначається, що оголошення PepsiCo Inc з’явилося після того, як агентство Reuters відвідало десятки супермаркетів, роздрібних магазинів та спортзалів у москві та за її межами та знайшло банки та пляшки Pepsi з надрукованими датами виробництва липня та серпня, що були виготовлені на заводах у росії.
 
У заяві на запит журналістів американська компанія заявила, що припинила виробництво PepsiCola, Mirinda, 7Up і Mountain Dew в рф.
 
"Усі концентрати в росії були вичерпані і виробництво припинилося", - заявив представник PepsiCo Inc.
 
Це були перші публічні коментарі з цього приводу після того, як компанія оголосила на початку березня про призупинення виробництва, продажів та рекламної діяльності в росії.
 
Прес-секретар компанії сказав, що це "відповідає заяві, яку ми зробили в березні 2022 року», але відмовився коментувати, коли його попросили надати оновлену інформацію про продажі та про те, чи були вони припинені.
 
Повідомляється також, що конкурент PepsiCo Inc, компанія Coca-Cola Co, що базується в Атланті, також продовжила виробництво в росії після того, як у березні оголосила про призупинення діяльності.
 
Нагадаємо, з перших днів повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну міжнародні союзники та партнери запровадили жорсткі для російської економіки санкції. Сотні міжнародних компаній оголосили про припинення роботи у рф і вихід зі спільних проєктів.
 
 
 
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20 09 2022 17:29
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