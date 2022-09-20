росіяни залишилися без Pepsi

Ринок рф також покинули Mirinda, 7Up і Mountain Dew

Американська транснаціональна корпорація PepsiCo Inc припинила виробництво напоїв Pepsi, 7UP і Mountain Dew у росії.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що оголошення PepsiCo Inc з’явилося після того, як агентство Reuters відвідало десятки супермаркетів, роздрібних магазинів та спортзалів у москві та за її межами та знайшло банки та пляшки Pepsi з надрукованими датами виробництва липня та серпня, що були виготовлені на заводах у росії.

У заяві на запит журналістів американська компанія заявила, що припинила виробництво PepsiCola, Mirinda, 7Up і Mountain Dew в рф.

"Усі концентрати в росії були вичерпані і виробництво припинилося", - заявив представник PepsiCo Inc.

Це були перші публічні коментарі з цього приводу після того, як компанія оголосила на початку березня про призупинення виробництва, продажів та рекламної діяльності в росії.

Прес-секретар компанії сказав, що це "відповідає заяві, яку ми зробили в березні 2022 року», але відмовився коментувати, коли його попросили надати оновлену інформацію про продажі та про те, чи були вони припинені.

Повідомляється також, що конкурент PepsiCo Inc, компанія Coca-Cola Co, що базується в Атланті, також продовжила виробництво в росії після того, як у березні оголосила про призупинення діяльності.

Нагадаємо, з перших днів повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну міжнародні союзники та партнери запровадили жорсткі для російської економіки санкції. Сотні міжнародних компаній оголосили про припинення роботи у рф і вихід зі спільних проєктів.