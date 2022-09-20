НОВИНИРинок рф також покинули Mirinda, 7Up і Mountain DewПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
росіяни залишилися без Pepsi
Фото: guardian.co.uk
Американська транснаціональна корпорація PepsiCo Inc припинила виробництво напоїв Pepsi, 7UP і Mountain Dew у росії.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що оголошення PepsiCo Inc з’явилося після того, як агентство Reuters відвідало десятки супермаркетів, роздрібних магазинів та спортзалів у москві та за її межами та знайшло банки та пляшки Pepsi з надрукованими датами виробництва липня та серпня, що були виготовлені на заводах у росії.
У заяві на запит журналістів американська компанія заявила, що припинила виробництво PepsiCola, Mirinda, 7Up і Mountain Dew в рф.
"Усі концентрати в росії були вичерпані і виробництво припинилося", - заявив представник PepsiCo Inc.
Це були перші публічні коментарі з цього приводу після того, як компанія оголосила на початку березня про призупинення виробництва, продажів та рекламної діяльності в росії.
Прес-секретар компанії сказав, що це "відповідає заяві, яку ми зробили в березні 2022 року», але відмовився коментувати, коли його попросили надати оновлену інформацію про продажі та про те, чи були вони припинені.
Повідомляється також, що конкурент PepsiCo Inc, компанія Coca-Cola Co, що базується в Атланті, також продовжила виробництво в росії після того, як у березні оголосила про призупинення діяльності.
Нагадаємо, з перших днів повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну міжнародні союзники та партнери запровадили жорсткі для російської економіки санкції. Сотні міжнародних компаній оголосили про припинення роботи у рф і вихід зі спільних проєктів.
Раніше повідомлялося, що найбільший турецький приватний банк більше не буде обслуговувати російські карти "Мір".
У березні 2022 року глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав бойкотувати компанії, що не пішли з росії.
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20 09 2022 17:29 МЕДІА
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