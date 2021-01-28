Найбільший у світі суверенний фонд заробив понад $120 мільярдів за 2020 рік
Цей показник став другим найвищим за 22-річну історію Фонду, який управляється департаментом Центробанку, повідомляє "Укрінформ".
"Незважаючи на те, що пандемія залишила свій відбиток на 2020 році, для фонду це був ще один вдалий рік", - заявив глава норвезького Центробанку Ойштейн Олсон.
Зазначається, що результат Фонду за підсумками року був вдалим завдяки росту акцій американських технологічних компаній Apple, Amazon, Microsoft та Teslа.
"Технологічні компанії мали найвищу рентабельність у 2020 році. Їхня рентабельність склала 41,9%", - зазначив гендиректор Фонду Ніколай Танген.
Фонд національного добробуту Норвегії вважається найбільшим суверенним фондом у світі. Він має частку у 9200 компаніях з усього світу, в його власності перебуває близько 1,5% всіх акцій на світових біржах. Фонд також інвестує в облігації й об’єкти нерухомості.
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