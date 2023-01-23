Найближчі 2-3 тижні стануть вирішальними у війні в Україні – Шарль Мішель

Найближчі два-три тижні у війні в Україні будуть вирішальними, тому українцям треба надати більше зброї, зокрема танки.

Про це заявив голова Європейської ради Шарль Мішель в інтерв’ю іспанському виданню El Mundo.

"Найближчі тижні, два чи три, є вирішальними. Те, що відбудеться у 2023 році, і багато іншого залежить від наступних кількох тижнів. Ось що визначить наше майбутнє", — наголосив Мішель.

Він додав, що у зв'язку з цим необхідно надати Україні всю необхідну допомогу, включаючи танки.

"Ми не можемо підвести їх… Ми повинні дати Україні танки, які їй потрібні просто зараз", — заявив голова Євроради.

При цьому він зазначив, що поразка України у війні може стати “надзвичайно небезпечним прецедентом” для Європи у майбутньому.

Раніше Мішель, виступаючи перед Верховною Радою України у Києві, також заявляв, що вирішальними у війні будуть найближчі тижні і місяці.

"Вам потрібно більше. Більше систем протиповітряної оборони, більше ракет великої дальності і боєприпасів і, перш за все, потрібні танки. Прямо зараз", — сказав тоді він.

Президент Європейської ради Шарль Мішель 19 січня прибув до Києва. Він зокрема зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем і депутатами українського парламенту.

Також голова Євроради відвідав українських військових в одному із реабілітаційних центрів, а на Алеї сміливості в Києві викарбували його ім’я.

Раніше Шарль Мішель відвідував Україну у квітні 2022 року. Тоді президент Європейської Ради зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським. Політики обговорили подальші антиросійські санкції, економічну підтримку України та спільне розслідування воєнних злочинів рф.