Матеріали:
Теми:

Найближчі 2-3 тижні стануть вирішальними у війні в Україні – Шарль Мішель

23 січня 2023, 14:15
Найближчі 2-3 тижні стануть вирішальними у війні в Україні – Шарль Мішель
Фото: з вільних джерел
Найближчі два-три тижні у війні в Україні будуть вирішальними, тому українцям треба надати більше зброї, зокрема танки.

Про це заявив голова Європейської ради Шарль Мішель в інтерв’ю іспанському виданню El Mundo.

"Найближчі тижні, два чи три, є вирішальними. Те, що відбудеться у 2023 році, і багато іншого залежить від наступних кількох тижнів. Ось що визначить наше майбутнє", — наголосив Мішель.

Він додав, що у зв'язку з цим необхідно надати Україні всю необхідну допомогу, включаючи танки.

"Ми не можемо підвести їх… Ми повинні дати Україні танки, які їй потрібні просто зараз", — заявив голова Євроради.

При цьому він зазначив, що поразка України у війні може стати “надзвичайно небезпечним прецедентом” для Європи у майбутньому.

Раніше Мішель, виступаючи перед Верховною Радою України у Києві, також заявляв, що вирішальними у війні будуть найближчі тижні і місяці.

"Вам потрібно більше. Більше систем протиповітряної оборони, більше ракет великої дальності і боєприпасів і, перш за все, потрібні танки. Прямо зараз", — сказав тоді він.

Президент Європейської ради Шарль Мішель 19 січня прибув до Києва. Він зокрема зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем і депутатами українського парламенту.

Також голова Євроради відвідав українських військових в одному із реабілітаційних центрів, а на Алеї сміливості в Києві викарбували його ім’я.

Раніше Шарль Мішель відвідував Україну у квітні 2022 року. Тоді президент Європейської Ради зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським. Політики обговорили подальші антиросійські санкції, економічну підтримку України та спільне розслідування воєнних злочинів рф.

ЄСвійнапідтримкаШарль Мішель

Останні матеріали

путін прагне винищити українців. Але західним елітам досі бракує розуміння геноциду як рушія війни рф проти України – Ніколя Тензер
Політика
путін прагне винищити українців. Але західним елітам досі бракує розуміння геноциду як рушія війни рф проти України – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 23 січня 2023, 12:38
Конфлікти у 2023 році за якими варто спостерігати. росія може поринути в громадянську війну
Політика
Конфлікти у 2023 році за якими варто спостерігати. росія може поринути в громадянську війну
Переклад iPress – 23 січня 2023, 09:44
путін має намір знищити Україну. Але ключ до знищення путіна – важкі танки і сприяння США – Washington Post
Політика
путін має намір знищити Україну. Але ключ до знищення путіна – важкі танки і сприяння США – Washington Post
20 січня 2023, 16:57
Шведи чи данці: хто
Шведи чи данці: хто "більше"? Порівняння САУ Archer та Caesar в українському контексті – Том Купер
Переклад iPress – 20 січня 2023, 13:44
На руках Заходу вже є кров українців. Будь-який результат, окрім перемоги Києва, зробить світ небезпечним для всіх – Еліот А. Коен
Політика
На руках Заходу вже є кров українців. Будь-який результат, окрім перемоги Києва, зробить світ небезпечним для всіх – Еліот А. Коен
Переклад iPress – 20 січня 2023, 11:27
Воля до війни. Битви за Соледар і Бахмут наочно демонструють два різні світи України та росії – Мік Раян
Cуспільство
Воля до війни. Битви за Соледар і Бахмут наочно демонструють два різні світи України та росії – Мік Раян
Переклад iPress – 20 січня 2023, 09:32
Руйнівний нейтралітет. Треба натиснути на Швейцарію аби та погодилася на постачання боєприпасів і зброї Україні – американські експерти
Політика
Руйнівний нейтралітет. Треба натиснути на Швейцарію аби та погодилася на постачання боєприпасів і зброї Україні – американські експерти
Переклад iPress – 19 січня 2023, 17:19
Крим – пастка для окупантів. До кінця серпня Україна його звільнить – Бен Ходжес
Політика
Крим – пастка для окупантів. До кінця серпня Україна його звільнить – Бен Ходжес
Переклад iPress – 19 січня 2023, 15:33
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється