Україні потрібно більше військової техніки, важливо діяти зараз – голова Євроради Шарль Мішель у Києві

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ЄС постійно працює над більшою кількістю артилерії, боєприпасів, систем ППО для України.

Президент Європейської ради Шарль Мішель прибув з візитом до Києва, аби обговорити подальші напрямки співпраці, повідомили у пресслужбі Ради ЄС.

"ЄС постійно працює над більшою кількістю артилерії, боєприпасів, систем ППО для України", – заявив європейський політик у коментарі Freedom.

Мішель додав, що рішення надати Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги є частиною глобального пакету. Усього буде надано 50 млрд євро.

"Україні потрібно більше військової техніки, важливо діяти зараз", – наголосив голова Євроради.

Нехай 2023 рік стане роком перемоги та миру, написав Шарль Мішель у своєму твітері.