Україні потрібно більше військової техніки, важливо діяти зараз – голова Євроради Шарль Мішель у Києві
Президент Європейської ради Шарль Мішель прибув з візитом до Києва, аби обговорити подальші напрямки співпраці, повідомили у пресслужбі Ради ЄС.
"ЄС постійно працює над більшою кількістю артилерії, боєприпасів, систем ППО для України", – заявив європейський політик у коментарі Freedom.
Мішель додав, що рішення надати Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги є частиною глобального пакету. Усього буде надано 50 млрд євро.
"Україні потрібно більше військової техніки, важливо діяти зараз", – наголосив голова Євроради.
Нехай 2023 рік стане роком перемоги та миру, написав Шарль Мішель у своєму твітері.