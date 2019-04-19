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Найєма облили фекаліями в Одесі

Депутат приїхав у місто підтримати акцію проти забудови Літнього театру
Депутата Верховної Ради Мустафу Найєма в Одесі облили фекаліями.
Найєма облили фекаліями в Одесі Фото: usionline.com

Найєм приїхав у місто, щоб підтримати акцію захисту від забудови Літнього театру. Там під час брифінгу до нього підбіг чоловік у спецодязі й облив смердючою рідиною, повідомляє "Пушкинская".

Сам Найєм на провокацію відреагував спокійно і сказав, що його "не залякати".

Прес-служба поліції повідомила, що за цю витівку затримано двох людей, їх відвезли в Приморський відділ для дачі пояснень. Попередньо дії затриманих кваліфіковано за статтею 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про внесення відомостей у Єдиний реєстр досудових розслідувань.

Також вирішується питання про притягнення ще двох осіб до адміністративної відповідальності за ст. 173 КУпАП за нецензурну лайку в громадському місці.

28 березня 2019 року виконком затвердив проект благоустрою Літнього театру, який запропонував відомий шоумен Дмитро Шпінарьов. Він передбачає створення в Літньому театрі концертного майданчика, фуд-корту і зони відпочинку. 12 квітня будівельники розпочали роботи, що спричинило нову хвилю конфліктів з активістами.

Нагадаємо, 30 квітня четверо чоловіків - представників чеченської діаспори - напали на Найєма в центрі Києва через конфлікт на дорозі. Поліція затримала трьох підозрюваних. Саїтов, який безпосередньо вдарив депутата, вилетів у Баку.

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19 04 2019 14:33
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