Найєма облили фекаліями в Одесі
Найєм приїхав у місто, щоб підтримати акцію захисту від забудови Літнього театру. Там під час брифінгу до нього підбіг чоловік у спецодязі й облив смердючою рідиною, повідомляє "Пушкинская".
Сам Найєм на провокацію відреагував спокійно і сказав, що його "не залякати".
Прес-служба поліції повідомила, що за цю витівку затримано двох людей, їх відвезли в Приморський відділ для дачі пояснень. Попередньо дії затриманих кваліфіковано за статтею 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про внесення відомостей у Єдиний реєстр досудових розслідувань.
Також вирішується питання про притягнення ще двох осіб до адміністративної відповідальності за ст. 173 КУпАП за нецензурну лайку в громадському місці.
28 березня 2019 року виконком затвердив проект благоустрою Літнього театру, який запропонував відомий шоумен Дмитро Шпінарьов. Він передбачає створення в Літньому театрі концертного майданчика, фуд-корту і зони відпочинку. 12 квітня будівельники розпочали роботи, що спричинило нову хвилю конфліктів з активістами.
Нагадаємо, 30 квітня четверо чоловіків - представників чеченської діаспори - напали на Найєма в центрі Києва через конфлікт на дорозі. Поліція затримала трьох підозрюваних. Саїтов, який безпосередньо вдарив депутата, вилетів у Баку.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Порошенко проводить мітинг на Майдані. До акції долучився Парубій, - НАЖИВО
- ФОТО Як горів Собор Паризької Богоматері і що від нього залишилось, - ФОТО
- ВІДЕО Племінника Ківалова рекомендували до Верховного суду. Попри розслідування ДБР
- Як горів Собор Паризької Богоматері і що від нього залишилось, - ФОТО
- Про рейтинги букмекерів і вибори Президента