Найменший час: учені виміряли, за скільки світло проходить молекулу

Ця найкоротша одиниця часу - зептосекунда - становить одну трильйонну мільярдної секунди, в чисельному записі вона має вигляд десяткового дробу з 20 нулями і одиницею

Дослідники Університету Гете у Німеччині виміряли період, необхідний частинці світла, щоб перетнути молекулу водню: цей час становить 247 зептосекунд.

Про це повідомляє Science Alert, передає "Укрінформ".

Як зазначається у публікації, ця найкоротша одиниця часу - зептосекунда - становить одну трильйонну мільярдної секунди, в чисельному записі вона має вигляд десяткового дробу з 20 нулями і одиницею.

Щоб виміряти цей період, фізик Рейнхард Дернер та його колеги зняли рентгенівські промені з прискорювача частинок PETRA III у Гамбурзі.

Дослідники встановили рівень рентгенівських променів так, щоб один фотон «вибив» два електрони з молекули водню. Як зазначає видання, молекула водню складається з двох протонів та електронів. Фотон відбив один електрон від молекули, а потім інший. Ці взаємодії створили хвильову картину, яка називається інтерференційною. Дернер та його колеги виміряли її за допомогою реакційного мікроскопа COLTRIMS, чутливого детектора частинок, що здатний фіксувати надзвичайно швидкі атомні та молекулярні реакції. Мікроскоп COLTRIMS записував як інтерференційну картину, так і положення молекули водню протягом всієї взаємодії.

Фото: Science Alert

"Оскільки ми знали просторову орієнтацію молекули водню, то використовували інтерференцію двох електронних хвиль, щоб точно розрахувати, коли фотон досяг першого, а коли - другого атома водню", - сказав Свен Грундманн, співавтор дослідження з Ростоцького університету у Німеччині. Він додав, що виміряний час у 247 зептосекунд фіксує швидкість світла у молекулі.

Як нагадує "Science Alert", раніше вчені також досліджували зептосекунди. Так, у 2016 році науковці використали у своєму дослідженні спеціальні лазери для вимірювання часу з кроком до 850 зептосекунд. Ця точність - величезний крок вперед порівняно з роботою, що отримала Нобелівську премію 1999 року, в якій час вперше вимірювався у фемтосекундах, що становлять мільйонні частки мільярдних часток секунди.