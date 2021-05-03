Найстарша жителька планети нестиме Олімпійський вогонь у Японії

118-річна Кане Танака - найстарша жителька Японії та світу. Вона візьме участь в естафеті Олімпійського вогню, щоб показати: вік - не перешкода для ведення активного способу життя.

Жінка триматиме Олімпійський вогонь, коли факел принесуть до містечка Шіме у префектурі Фукуока, де вона проживає, повідомляє "Громадське".

Родичі Кане Танаки будуть везти її на інвалідному візку приблизно 100 метрів, водночас останні кілька кроків, щоб передати факел наступній людині, жінка хоче зробити сама. Кане вже навіть подарували нові кросівки для естафети.

"Чудово, що вона досягла цього віку й усе ще може продовжувати вести активний спосіб життя. Ми хочемо, щоб інші люди це бачили й надихалися, а не думали, що вік є перешкодою", - сказав 60-річний онук довгожительки Ейдзі Танака.

Кане не проводить жодних спеціальних тренувань для участі в естафеті, але вона дуже рада долучитися до заходу, розповів онук.

Водночас він зазначив, що участь його бабусі в естафеті залежатиме від її здоров'я та погодних умов.

Кане Танака стане найстаршою людиною, яка коли-небудь тримала Олімпійський вогонь. Раніше найстаршими факелоносцями були бразилійка Аїда Геманке - їй було 106 років, коли вона тримала вогонь на Олімпіаді в Ріо у 2016 році, а також 101-річний Олександр Каптаренко, який тримав вогонь на Олімпіаді-2014 у Сочі.

Нагадаємо, що Олімпіада в Токіо відбудеться влітку 2021 року