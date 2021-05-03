Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Найстарша жителька планети нестиме Олімпійський вогонь у Японії

Для естафети їй подарували нові кросівки
118-річна Кане Танака - найстарша жителька Японії та світу. Вона візьме участь в естафеті Олімпійського вогню, щоб показати: вік - не перешкода для ведення активного способу життя.
Найстарша жителька планети нестиме Олімпійський вогонь у Японії Кане Танака Фото: Сторінка Twitter, яку для прабабусі створила правнучка Юнько Танака

Жінка триматиме Олімпійський вогонь, коли факел принесуть до містечка Шіме у префектурі Фукуока, де вона проживає, повідомляє "Громадське".

Родичі Кане Танаки будуть везти її на інвалідному візку приблизно 100 метрів, водночас останні кілька кроків, щоб передати факел наступній людині, жінка хоче зробити сама. Кане вже навіть подарували нові кросівки для естафети.

"Чудово, що вона досягла цього віку й усе ще може продовжувати вести активний спосіб життя. Ми хочемо, щоб інші люди це бачили й надихалися, а не думали, що вік є перешкодою", - сказав 60-річний онук довгожительки Ейдзі Танака.

Кане не проводить жодних спеціальних тренувань для участі в естафеті, але вона дуже рада долучитися до заходу, розповів онук.

Водночас він зазначив, що участь його бабусі в естафеті залежатиме від її здоров'я та погодних умов.

Кане Танака стане найстаршою людиною, яка коли-небудь тримала Олімпійський вогонь. Раніше найстаршими факелоносцями були бразилійка Аїда Геманке - їй було 106 років, коли вона тримала вогонь на Олімпіаді в Ріо у 2016 році, а також 101-річний Олександр Каптаренко, який тримав вогонь на Олімпіаді-2014 у Сочі.

Нагадаємо, що Олімпіада в Токіо відбудеться влітку 2021 року

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 03 2021 16:06
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Науковці пояснили, чому люди відчувають Zoom-втому від постійних відеодзвінків та що з цим робити

Науковці пояснили, чому люди відчувають Zoom-втому від постійних відеодзвінків та що з цим робити

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.