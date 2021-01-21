Олімпіада в Токіо відбудеться влітку 2021 року, запасного плану немає - голова МОК
Літні Олімпійські ігри в Токіо мають відбутися, як заплановано, - влітку 2021 року, заявив в інтерв'ю агентству Kyodo президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах, зазначає "Інтерфакс-Україна".
"Наразі у нас немає будь-яких причин не вірити, що Олімпійські ігри в Токіо не стартують - 23 липня на Олімпійському стадіоні в Токіо", - сказав він.
"Ось чому "плану Б" немає і ось чому ми повністю віддані завданню зробити ці ігри безпечними й успішними", - зазначив він.
Раніше цього тижня прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга висловив рішучість провести Літні Олімпійські ігри в Токіо за планом, тим самим продемонструвавши перемогу над епідемією коронавірусу COVID-19.
Літня Олімпіада в Токіо мала відбутися з 23 липня до 8 серпня 2020 року, проте у зв'язку з пандемією коронавірусу ігри відклали на 2021 рік. Повідомлялося, що Олімпіада відбудеться з 23 липня до 8 серпня 2021 року, а Паралімпіада - з 24 серпня до 5 вересня.
Однак, за інформацією західних ЗМІ, як показують соціологічні опитування, приблизно 80% японців вважають, що Олімпіада не відбудеться або її не слід проводити.
Kyodo зазначає, що в Токіо та інших районах країни фіксують зростання захворюваності на коронавірус. Згідно з даними статистичного сайту Worldometers, загалом із початку пандемії в країні заразилися ним понад 339 тис. осіб, понад 4,6 тис. інфікованих померли. Одужали 264 тис. 987 осіб.
Нагадаємо, що Олімпійські ігри в 2021 році можуть пройти без глядачів
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