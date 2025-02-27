Токіо переходить на чотириденний робочий тиждень

Причина такого рішення - маленька народжуваність.

Уряд Токіо вже з квітня дозволить робітникам працювати чотири дні на тиждень.

Про це повідомляє Fortune.

Такод уряд ввів політику "часткової відпустки по догляду за дитиною", яка дасть можливість працівникам скоротити робочий день на дві години. Головна мета цих змін це допомогти батькам знайти баланс між роботою та доглядом за дітьми.

Минулого року рівень народжуваності в Японії досяг рекордно низьких показників.

Так, з січня по червень 2024 рокуу зареєстрували 350 074 новонароджених.

Загальний коефіцієнт народжуваності в Японії, який відображає кількість дітей, яких жінка народжує протягом життя, становив 1,2 у 2023 році, а в Токіо цей показник був ще нижчим - 0,99, тоді як для підтримання стабільної чисельності населення - рівень має бути на рівні 2,1.

Загалом до 2100 року 97% країн світу будуть мати рівень народжуваності, нижчий за рівень заміщення: кількість народжень, необхідних для підтримки стабільної чисельності населення.

Наразі на першому місці Південна Корея, де у 2024 році було продано більше візочків для собак, ніж для дітей.

Японія вже довгий час намагається боротися з проблемою низької народжуваності, однак зусилля не приносять значних результатів. Країна навіть запускала свій власний додаток для знайомств, але він не дав значного ефекту.

Тому, ймовірно, перехід на чотириденний робочий тиждень може мати реальний позитивний вплив, оскільки допоможе розв'язувати деякі проблеми, пов’язані з культурою праці в Японії.

Наразі жінки виконують у п’ять разів більше домашньої роботи, ніж чоловіки: у догляді за дітьми і старшими родичами.

Ще 50% жінок кажуть, що не наважуються народжувати більше дітей через те, що це значно збільшить їхнє навантаження по дому.

Крім того, Японія не перша країна, де працюватимуть 4 дні.

Восени минулого року стало відомо, що Ісландія переходить на чотириденний робочий тиждень. Однак причина - економічне зростання країни.