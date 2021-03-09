За десять днів Паралімпіади Україна виграла 94 медалі У неофіційному командному заліку українці залишаються п'ятими за якістю нагород і четвертими - за кількістю медалей

На XVI літніх Паралімпійських іграх у Токіо завершився десятий змагальний день.

Фото: twitter.com/ParaAthletics

3 вересня наша команда здобула 10 медалей - 4 золоті, 5 срібних та 1 бронзову, передає Укрінформ. Паралімпійське "золото" виграли веслувальник Сергій Ємельянов (байдарка-одиночка, 200 метрів, клас KL3), плавці Максим Крипак (200 метрів, комплексний стиль, S10) і Денис Остапченко (200 метрів, вільний стиль) та легкоатлетка Зоя Овсій (метання булави, F51). Загалом наші паралімпійці мають у Токіо вже 94 медалі (24, 44, 26,). У неофіційному командному заліку українці залишаються п'ятими за якістю нагород і четвертими - за кількістю медалей. Лідирує на Паралімпіаді збірна Китаю - 184 медалі (85, 53, 46). На другому місці представники Великої Британії - 111 (37, 34, 40), третє посідає команда США - 92 (34, 34, 24). Як повідомлялося, на Паралімпіаді-2020 спортсмени зі 168-ми країн розігрують 540 комплектів нагород у 22-х видах спорту. Національна паралімпійська збірна України виступає в Токіо у 15-ти видах спорту. Це - бадмінтон, веслування академічне, велосипедний спорт (трек, шосе), голбол, дзюдо, легка атлетика, теніс настільний, пауерліфтинг, параканое, паратриатлон, плавання, стрільба кульова, стрільба з лука, тхеквондо та фехтування на візках. Склад команди - 143 параатлети. XVI літні Паралімпійські ігри триватимуть до 5 вересня. Читайте також: Україна оскаржила перемогу легкоатлета із Малайзії на Паралімпіаді

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