Україна оскаржила перемогу легкоатлета із Малайзії на Паралімпіаді

Громадяни Малайзії атакують коментарі україських відомств

Фото: Скриншот/Gandrushka/Twitter

Громадяни Малайзії атакують коментарі україських відомств

Фото: Скриншот/Gandrushka/Twitter

У Національному паралімпійському комітеті кажуть, що Україна вчинила згідно з правилами з легкої атлетики.

"Нам образливо отримувати шквал негативу від Малайзії за дії, які ми не вчиняли. Звертаємось до IPC, з проханням звернути увагу на цей кричущий інцидент та кваліфікувати його як ознаку неспортивної поведінки країни-учасниці Паралімпіади-2020", - кажуть там.

Що передувало?

На змаганнях у штовханні ядра на Паралімпіаді-2020 український легкоатлет Максим Коваль кинув на 17,34 метра, а Олександр Яровий - на 17,3 метра, посівши друге і третє місце відповідно. Легкоатлет із Малайзії Мухаммад Зіяд Золкефлі штовхнув ядро на 17,94 метра й був лідером.

Але паралімпійським чемпіоном став Коваль. Представники України оскаржили результат змагання, звернувши увагу, що малайзієць та ще два легкоатлети прибули із запізненням до кімнати очікування перед початком змагань.

У паралімпійському комітеті України розповіли, що Україна разом із Грецією подала протест одразу на 3-х спортсменів з команд Малайзії, Еквадору та Австралії, які не потрапили вчасно до першого колруму, ще перед змаганнями, до початку штовхання ядра.

У комітеті України вказують, що згідно з пунктом 5.5 правил з легкої атлетики, якщо спортсмен запізнюється до першого колруму у встановлений час, його не мають допустити до змагань. Або спортсмен допускається до старту під протестом, але після проведення розслідування технічний делегат приймає рішення про дискваліфікацію спортсмена з його результатом або цей результат фіксується як офіційний.

Представники України зауважили, що всіх спортсменів, на яких було подано протест, було попереджено про це. А рішення щодо протесту ухвалювалося пізніше.

Так, після закінчення виду програми технічний делегат оприлюднив офіційні результати змагань, де результати опротестованих спортсменів були анульовані, тож Золкефлі та спортсменів з Еквадору й Австралії дискваліфікували. "Золото" й "срібло" отримали українці, а от "бронзу" - грецький легкоатлет. Голова МОЗ Малайзії назвав рішення про дискваліфікацію їхнього спортсмена "ганебним".