Україна оскаржила перемогу легкоатлета із Малайзії на Паралімпіаді
Про це повідомили у Національному паралімпійському комітеті України, пише "Громадське".
Там розповіли, що сторінку комітету у Twitter, Facebook та Instagram, телеканал Equalympic, сторінки Міністерства молоді і спорту України та українських спортсменів атакували громадяни Малайзії "з надзвичайно великою кількістю образ".
Зокрема, під дописами відомств можна було побачити коментарі "Ганьба Україні", скриншоти із таблицею результатів, де малазійський спортсмен перебуває на першому місці, а також загадкове "Ваша мати - зелена".
Громадяни Малайзії атакують коментарі україських відомств
Фото: Скриншот
Громадяни Малайзії атакують коментарі україських відомств
Фото: Скриншот/Gandrushka/Twitter
Громадяни Малайзії атакують коментарі україських відомств
Фото: Скриншот/Gandrushka/Twitter
У Національному паралімпійському комітеті кажуть, що Україна вчинила згідно з правилами з легкої атлетики.
"Нам образливо отримувати шквал негативу від Малайзії за дії, які ми не вчиняли. Звертаємось до IPC, з проханням звернути увагу на цей кричущий інцидент та кваліфікувати його як ознаку неспортивної поведінки країни-учасниці Паралімпіади-2020", - кажуть там.
Що передувало?
На змаганнях у штовханні ядра на Паралімпіаді-2020 український легкоатлет Максим Коваль кинув на 17,34 метра, а Олександр Яровий - на 17,3 метра, посівши друге і третє місце відповідно. Легкоатлет із Малайзії Мухаммад Зіяд Золкефлі штовхнув ядро на 17,94 метра й був лідером.
Але паралімпійським чемпіоном став Коваль. Представники України оскаржили результат змагання, звернувши увагу, що малайзієць та ще два легкоатлети прибули із запізненням до кімнати очікування перед початком змагань.
У паралімпійському комітеті України розповіли, що Україна разом із Грецією подала протест одразу на 3-х спортсменів з команд Малайзії, Еквадору та Австралії, які не потрапили вчасно до першого колруму, ще перед змаганнями, до початку штовхання ядра.
У комітеті України вказують, що згідно з пунктом 5.5 правил з легкої атлетики, якщо спортсмен запізнюється до першого колруму у встановлений час, його не мають допустити до змагань. Або спортсмен допускається до старту під протестом, але після проведення розслідування технічний делегат приймає рішення про дискваліфікацію спортсмена з його результатом або цей результат фіксується як офіційний.
Представники України зауважили, що всіх спортсменів, на яких було подано протест, було попереджено про це. А рішення щодо протесту ухвалювалося пізніше.
Так, після закінчення виду програми технічний делегат оприлюднив офіційні результати змагань, де результати опротестованих спортсменів були анульовані, тож Золкефлі та спортсменів з Еквадору й Австралії дискваліфікували. "Золото" й "срібло" отримали українці, а от "бронзу" - грецький легкоатлет. Голова МОЗ Малайзії назвав рішення про дискваліфікацію їхнього спортсмена "ганебним".
Нагадаємо, що у неофіційному командному заліку українці за якістю нагород йдуть п'ятими, а за кількістю медалей - четвертими
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