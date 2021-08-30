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54 медалі - доробок України за шість днів Паралімпіади

У неофіційному командному заліку українці за якістю нагород йдуть п'ятими, а за кількістю медалей - четвертими
На XVI літніх Паралімпійських іграх у Токіо завершився шостий змагальний день.
54 медалі - доробок України за шість днів Паралімпіади Фото: twitter.com/ParaAthletics
29 серпня українська команда здобула 11 нагород - 2 золоті, 5 срібних та 4 бронзові, передає Укрінформ.
 
Паралімпійське "золото" виграли Марина Литовченко (настільний теніс, клас 6) та Андрій Трусов (плавання, 100 метрів, вільний стиль, клас S7).
 
Загалом наші паралімпійці мають у Токіо вже 54 медалі (12, 27, 15). У неофіційному командному заліку українці за якістю нагород йдуть п'ятими, а за кількістю медалей - четвертими.   
 
Лідирує на Паралімпіаді команда Китаю - 119 медалей (54, 35, 30), другими йдуть паралімпійці Великої Британії - 68 (26, 20, 22).  
 
Як повідомлялося, на Паралімпіаді спортсмени з 168-ти країн розігрують 540 комплектів нагород у 22-х видах спорту.
 
Національна паралімпійська збірна України виступає в Токіо у 15-ти видах спорту. Це - бадмінтон, веслування академічне, велосипедний спорт (трек, шосе), голбол, дзюдо, легка атлетика, теніс настільний, пауерліфтинг, параканое, паратриатлон, плавання, стрільба кульова, стрільба з лука, тхеквондо та фехтування на візках. Склад команди - 143 параатлети.
 
XVI літні Паралімпійські ігри триватимуть до 5 вересня.
 
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30 08 2021 17:56
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