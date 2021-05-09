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Паралімпіада в Токіо фінішувала: яке місце посіла Україна

Україна ж опинилася на шостій сходинці Паралімпіади. Українці вибороли 98 медалей: 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових
У Токіо завершилися змагання на Паралімпіаді-2020. Українська паралімпійська збірна завоювала 98 медалей та потрапила до десятки найкращих.
Паралімпіада в Токіо фінішувала: яке місце посіла Україна Фото: Getty Images
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Паралімпіади в Токіо.
 
Перше місце посіла збірна Китаю. Китайські спортсмени завоювали 207 медалей: 96 золотих, 60 срібних та 51 бронзову.
 
Друге місце виборола Британія, здобувши у підсумку 124 медалі: 41 золоту, 38 срібних та 45 бронзових.
 
Третє місце посіли Сполучені Штати Америки. Американці завоювали 104 медалі: 37 золотих, 36 срібних та 31 бронзову.
 
Україна ж опинилася на шостій сходинці Паралімпіади. Українці вибороли 98 медалей: 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових.
 
Нідерланди, завоювавши на одну золоту медаль більше, змогли випередити українську збірну та посісти п'яту сходинку Паралімпіади. На четвертому місці опинилися спортсмени Паралімпійського комітету Росії.
 
 
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05 09 2021 15:53
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