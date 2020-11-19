Найвідомішу в світі виставку про Голодомор вперше покажуть в Україні

Вона експонуватиметься з 20 листопада 2020 року до 31 березня 2021 року

У Національному музеї Голодомору-геноциду в Києві 20 листопада відкриється виставка "Марія" канадської фотографині та художниці українського походження Лесі Марущак.

Як передає "Укрінформ", про це повідомляєься на сторінці події в Фейсбуці.

"Це найвідоміша у світі виставка про Голодомор, яка була представлена у понад 9 країнах світу і буде вперше показана в Україні", - йдеться в анонсі.

Вона експонуватиметься з 20 листопада 2020 року до 31 березня 2021 року за підтримки Світового конґресу українців.

"Роботи авторки передають емоційну та раціональну відповідь на злочин, сформовану на основі дослідження розповідей людей, хто пережив Голодомор, які поширені в українській громаді Канади, де художниця виросла", - йдеться в анонсі.

Леся Марущак - мисткиня, творчість якої опирається на історичні дослідження пам’яті й ідентичності і за допомогою чуттєвості та візуальності пробуджує глибинні емоційні відчуття. Серед інституцій, що мають її твори, Музей мистецтва Метрополітен в Нью-Йорку, Європейський дім фотографії в Парижі, Бостонський Атенеум, Стенфордський університет, Колумбійський університет та Бібліотека Конгресу в США.