Визнання Голодомору як геноциду сягнуло рекордних 82%, - опитування
Про це свідчать результати дослідження соціологічної групи "Рейтинг", передає LB.ua.
Кількість тих, хто визнає Голодомор геноцидом українського народу, зараз найбільша за час проведення дослідження.
У регіональному розрізі спостерігаються такі відмінності: твердження про те, що Голодомор є геноцидом, поділяють 95% жителів заходу, 87% - центру, 72% - півдня і 61% - сходу. Жителі сіл дещо більше схильні підтримувати цю тезу, ніж городяни.
У віковому й освітньому розрізі не спостерігається суттєвих відмінностей щодо цього питання.
У той самий час в ідеологічному розрізі помітно менше схильні підтримувати це твердження ті, хто шкодує через розпад СРСР. Незважаючи на це, навіть у цій групі спостерігається відносна більшість тих, хто згоден з визнанням Голодомору геноцидом українського народу.
Нагадаємо, що 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор актом геноциду. Це прописано в першій статті Закону "Про Голодомор 1932-1933 років".
Закон став політико-правовою основою для проведення масштабного офіційного розслідування злочину геноциду в Україні 1932-1933 років. Протягом слідства було доведено намір керівництва Радянського Союзу знищити частину української нації.
У 2010 році український суд назвав винуватими в Голодоморі Сталіна, Молотова, Кагановича, Постишева, Косіора, Чубаря і Хатаєвича.
Нагадаємо, що Грицак заявив, що у формуванні скандальної "позиції більшості" проти визнання Голодомору геноцидом, на яку послався посол України в Німеччині Андрій Мельник, брали участь лише німецькі члени комісії, без українців.
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