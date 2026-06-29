Ізраїль вперше офіційно визнав Геноцид вірмен

Йдеться про події початку ХХ століття, коли в Османській імперії, за оцінками істориків, загинуло близько 1,5 мільйона вірмен.

Уряд Ізраїлю вперше в історії країни одностайно визнав Геноцид вірмен, вчинений в Османській імперії, та офіційно засудив спроби його заперечення.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Ініціатором рішення виступив міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар. Він наголосив, що визнання трагедії є "моральним обов’язком" держави.

"На мій погляд, це наш моральний обов’язок як євреїв і, звісно, як держави єврейського народу", – заявив Саар.

Документ був підтриманий усім Кабінетом міністрів, що стало першим подібним рішенням на такому рівні в історії Ізраїлю. Відтепер країна не лише визнає масові вбивства вірмен у 1915 році, а й засуджує будь-які спроби їх заперечення або спотворення.

Рішення Єрусалима довгий час стримувалося дипломатичними відносинами з Туреччиною та Азербайджаном, однак останні геополітичні зміни в регіоні вплинули на позицію ізраїльської влади.

Йдеться про події початку ХХ століття, коли в Османській імперії, за оцінками істориків, загинуло близько 1,5 мільйона вірмен унаслідок депортацій, масових убивств та "маршів смерті".

Геноцид вірмен уже визнали понад 30 держав світу, серед яких США, Канада та більшість країн ЄС. Туреччина натомість заперечує термін "геноцид", пояснюючи події війною та внутрішнім конфліктом.

Для вірменської діаспори рішення Ізраїлю стало важливим політичним і символічним кроком, який може посилити міжнародний тиск у питанні історичної оцінки подій 1915 року.