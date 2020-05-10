ВІДПОЧИНОК НОВИНИНайвища будівля Канади - вежа CN у Торонто - припинила приймати відвідувачів з метою сповільнення поширення COVID-19 у країні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Найвища будівля Канади закрилася для туристів через COVID-19
Пріоритетом є здоров’я та безпека співробітників та гостей
Фото: з відкритих джерел
Про це йдеться у повідомленні на сайті вежі CN, повідомляє "Укрінформ".
"Вежа CN припиняє свою роботу, аби внести лепту у запобігання поширенню COVID-19 та допомоги вирівняти криву захворюваності", - стверджується у повідомленні.
Адміністрація не вказала жодних часових рамок відновлення роботи туристичної принади, зазначивши лише, що дата відкриття вежі буде узгоджена з органами охорони здоров’я.
"Нашим пріоритетом є здоров’я та безпека співробітників та гостей", - стверджується у повідомленні.
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