ВІДПОЧИНОК НОВИНИТрадиційна карнавальна хода в Ріо-де-Жанейро не відбудеться у лютому 2021 року через пандемію коронавірусної інфекції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Карнавал в Ріо-де-Жанейро перенесли
До такого рішення прийшла Незалежна ліга шкіл самби
Фото: superpagina.com.br
Про це заявив президент ліги Хорхе Кастанейра, повідомляє "Громадське" посилаючись на "Extra".
За його словами, зараз говорити про можливі дати проведення ходи передчасно. Проведення карнавалу залежить від строків отримання вакцини від коронавірусу і проведення імунізації.
"Це не скасування, а перенесення термінів і пошук рішення. У лютому парад провести не можна", - заявив Кастанейра.
Нагадаємо, що українка стане першою жінкою-диригенткою в історії всесвітньо відомого оперного фестивалю
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