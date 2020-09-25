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Карнавал в Ріо-де-Жанейро перенесли

До такого рішення прийшла Незалежна ліга шкіл самби
Традиційна карнавальна хода в Ріо-де-Жанейро не відбудеться у лютому 2021 року через пандемію коронавірусної інфекції.
Карнавал в Ріо-де-Жанейро перенесли Фото: superpagina.com.br

Про це заявив президент ліги Хорхе Кастанейра, повідомляє "Громадське" посилаючись на "Extra".

За його словами, зараз говорити про можливі дати проведення ходи передчасно. Проведення карнавалу залежить від строків отримання вакцини від коронавірусу і проведення імунізації.

"Це не скасування, а перенесення термінів і пошук рішення. У лютому парад провести не можна", - заявив Кастанейра.

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25 09 2020 12:10
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