Українка стане першою жінкою-диригенткою в історії всесвітньо відомого оперного фестивалю

З 2008 по 2013 рік диригентка очолювала Одеський оперний театр

У 2021 році вперше в історії на всесвітньо відомому Байройтському фестивалі у Німеччині диригуватиме жінка. Це буде українка Оксана Линів.

За словами директорки фестивалю Катаріни Ваґнер (Katharina Wagner), під керівництвом Линів буде виконана опера "Летючий голландець", повідомляє "Громадське". Режисером вистави стане росіянин Дмитро Черняков, який також стане дебютантом на Байройтському фестивалі.

Що за фестиваль?

Цього року Байройтський фестиваль, на якому виконують твори німецького композитора 19-го століття Ріхарда Ваґнера (Richard Wagner), вперше в післявоєнній історії скасували через пандемію коронавірусу. Однак наступного року захід має відбутися, впевнена його директорка Катаріна Ваґнер.

"З боку акціонерів є абсолютна воля зробити фестиваль у 2021 році можливим", - каже вона.

Линів зазначила газеті Welt, що "є щось особливе в тому, що вона стане першою жінкою, яка диригуватиме в цьому чарівному місці" з часу заснування Байройтського фестивалю.

Хто така Оксана Линів?

Вона народилася в Бродах на Львівщині в сім'ї музикантів. Її викладачі у Львівській музичній академії радили їй відмовитись від "нежіночої" професії диригента і замість цього рекомендували грати на флейті. Втім, вона не дослухалася до їхніх порад. З 2008 по 2013 рік диригентка очолювала Одеський оперний театр.

Линів продовжила свою кар'єру в Західній Європі асистенткою Кирила Петренка в Баварській державній опері в Мюнхені. У 2017 році вона стала першою жінкою, яка обійняла посаду музичного керівника опери в Граці.

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