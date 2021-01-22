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Мер Ріо-де-Жанейро оголосив про скасування карнавалу в 2021 році

У вересні 2020 року керівництво Незалежної ліги шкіл самби Ріо-де-Жанейро постановило, що свято у звичайний час проведено не буде
Мер бразильського міста Ріо-де-Жанейро Едуарду Паес оголосив про рішення відмовитися від проведення знаменитого карнавалу цього року через пандемію коронавірусу COVID-19.
Мер Ріо-де-Жанейро оголосив про скасування карнавалу в 2021 році Фото: see-theworld.org

"Я ніколи не приховував пристрасті до карнавалу, і я усвідомлюю економічну важливість цього культурного заходу для нашого міста. Однак наразі мені здається божевільним, що ми зможемо організувати карнавал у липні", - написав він у Twitter, зазначає "Інтерфакс-Україна".

У вересні 2020 року керівництво Незалежної ліги шкіл самби Ріо-де-Жанейро, відповідальної за організацію карнавалу, постановило, що свято, яке традиційно відзначається в лютому перед початком католицького Великого посту, у звичайний час проведено не буде. При тому тоді не виключалася можливість перенесення свята на більш пізній термін. Тепер ухвалено рішення відмовитися і від цієї ідеї.

Ситуація ускладнюється ще й тим, що у всіх шкіл, крім школи "Прімейра ді Мангейра", у зв'язку з пандемією не вистачає коштів для підготовки виступів.

Титул чемпіона, переможця карнавалу в Ріо-де-Жанейро, минулого року отримала відома школа самби "Унідус ду Вірадоуру".

Згідно з даними статистичного сайту Worldometer, Бразилія входить до першої трійки країн із найбільш несприятливою епідеміологічною ситуацією. З моменту початку пандемії COVID-19 у країні виявлено 8,7 млн випадків зараження, 214,2 тис. пацієнтів померли, одужали майже 7,6 млн осіб.

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22 01 2021 10:17
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