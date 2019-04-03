НАЗК направило в суд адмінпротокол на кандидата в президенти

"Зазначене містить ознаки адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, відповідальність за яке передбачена частиною другою статті 172-7 КУпАП"

Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду адмінпротоколи щодо 8 осіб за порушення законодавства, зокрема, щодо кандидата в президенти від партії "Основа" Сергія Тарути.

У Нацагентстві стверджують, що Тарута "використав надане йому право на депутатське звернення в приватних інтересах та з метою, яка не пов’язана зі здійсненням його депутатської діяльності", повідомляє УП з посиланням на прес-службу НАЗК.

"Зазначене містить ознаки адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, відповідальність за яке передбачена частиною другою статті 172-7 КУпАП", - йдеться в повідомленні.

Також у відомстві склали протокол стосовно першого заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі Максима Нефьодова.

Нефьодов входив до складу наглядової ради "Каховського заводу електрозварювального устаткування" і не вжив заходів щодо припинення своїх повноважень через призначення на відповідну посаду в МЕРТ.

Такі дії свідчать про вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією за частиною другою статті 172-4 КУпАП.

2 протоколи за ч.1 та ч.2 ст.172-7 КУпАП складено стосовно заступника Міністра інфраструктури Юрія Лавренюка.

У НАЗК повідомляють, що Лавренюк не повідомив про наявність у нього реального конфлікту інтересів і розглядав звернення, що стосувалось його особисто, зокрема, про притягнення себе до дисциплінарної відповідальності.

Також складено протоколи за порушення обмежень щодо одержання подарунків щодо колишнього заступника голови Львівської ОДА Ірини Гримак, директора департаменту освіти і науки Львівської ОДА Любомири Мандзій та колишнього директора департаменту економічної політики Львівської ОДА Романа Филипіва.

"Встановлено, що посадовці отримали подарунки у вигляді оплати послуги перельоту чартерним рейсом вартістю 4842 грн кожний від голови Львівської ОДА Олега Синютки", - зазначили у відомстві.

Крім того протоколи склали щодо голови Березанської міської ради Київської області Володимира Тимченка та головного лікаря Монастирищенської центральної районної лікарні Наталії Мороз, які не надали інформацію на запит НАЗК.