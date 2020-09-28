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НАЗК виявило корупційні ризики у створенні нацоператора тютюнових виробів

"Легалізується монопольне становище"
Національне агентство з питань запобігання корупції виявило корупціогенні фактори у постанові Кабінету міністрів про створення Національного оператора на ринку тютюнових виробів.
НАЗК виявило корупційні ризики у створенні нацоператора тютюнових виробів Фото: Reuters

НАЗК надішле звернення до Міністерства юстиції з пропозицією включити зазначену постанови до плану проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів.

Про це відомства повідомило на запит "Ліги антитрасту", повідомляє "Економічна правда".

Крім того, Антимонопольний комітет та Міністерство внутрішніх справ на запити "Ліга антитрасту" повідомили, що зазначений проєкт постанови до них на погодження також не надходив.

Попри те, що Міністерство фінансів у листі на Уряд зазначило про необхідність погодження проєкту постанови з АМКУ .

"Зазначеною постановою фактично легалізується монопольне становище компанії "Тедіс" на ринку оптової реалізації тютюнових виробів", - вважують у "Лізі антитрасту".

Постанова була прийнята на засіданні уряду 9 вересня, після внесення цього питання з голосу в порядок денний заступницею Міністра економіки.

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28 09 2020 15:30
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