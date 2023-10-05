НАЗК згадав про Yandex і вніс до переліку кандидатів на санкції

російська компанія в сфері інформаційних технологій, яка зареєстрована в Нідерландах - Yandex, була внесена Національним агентством з питань запобігання корупції в список кандидатів на санкції через роботу на росію і ФСБ.

Про це НАЗК написало на сайті.

"Сервіси Yandex давно працюють на російську пропаганду і тісно співпрацюють із ФСБ, надаючи їм доступ до масиву приватних даних користувачів. Йдеться не про одну компанію Yandex, а про низку сервісів, як внутрішньо-російських, так і міжнародних", - йдеться в релізі НАЗК.

"Yandex не став "залежними від держави", а від самого початку створювався як один з елементів обслуговування інтересів російської влади. Він залишається потужним інструментом пропаганди нарівні з російськими телеканалами", – заявив голова НАЗК Олександр Новіков.

Yandex і далі працює в росії, сплачує значні податки до держбюджету агресора.

Масиви даних Yandex зберігаються в 3-ьох великих дата-центрах в росії і до них має цілодобовий офіційний доступ ФСБ.

Найбільш небезпечні сервіси - "Yandex-карты" і "Yandex-навигатор", якими після вторгнення деякі українські водії продовжують користуватися за допомогою VPN. Через них росіяни можуть отримати дані про рух військової техніки і про режимні об'єкти на території України.

Також усі сервіси Yandex доступні для завантаження на платформах App Store і Google Play в світі.

НАЗК вже подало пропозиції щодо застосування санкцій проти "Yandex" компаній до СБУ і до інших відповідальних органів.

Ми також писали, що до президентських виборів росія хоче націоналізувати "Yandex".