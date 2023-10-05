НАЗК згадав про Yandex і вніс до переліку кандидатів на санкції
Про це НАЗК написало на сайті.
"Сервіси Yandex давно працюють на російську пропаганду і тісно співпрацюють із ФСБ, надаючи їм доступ до масиву приватних даних користувачів. Йдеться не про одну компанію Yandex, а про низку сервісів, як внутрішньо-російських, так і міжнародних", - йдеться в релізі НАЗК.
"Yandex не став "залежними від держави", а від самого початку створювався як один з елементів обслуговування інтересів російської влади. Він залишається потужним інструментом пропаганди нарівні з російськими телеканалами", – заявив голова НАЗК Олександр Новіков.
Yandex і далі працює в росії, сплачує значні податки до держбюджету агресора.
Масиви даних Yandex зберігаються в 3-ьох великих дата-центрах в росії і до них має цілодобовий офіційний доступ ФСБ.
Найбільш небезпечні сервіси - "Yandex-карты" і "Yandex-навигатор", якими після вторгнення деякі українські водії продовжують користуватися за допомогою VPN. Через них росіяни можуть отримати дані про рух військової техніки і про режимні об'єкти на території України.
Також усі сервіси Yandex доступні для завантаження на платформах App Store і Google Play в світі.
НАЗК вже подало пропозиції щодо застосування санкцій проти "Yandex" компаній до СБУ і до інших відповідальних органів.
Ми також писали, що до президентських виборів росія хоче націоналізувати "Yandex".