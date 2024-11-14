Названа умова, за якої Польща передасть Україні МіГ-29

Варашава має одну ескадрилью МіГ-29, яка використовуються для охорони повітряного простору.

Президент Польщі Анджей Дуда на зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте обговорив можливість передання Україні винищувачів МіГ-29 радянського виробництва.

Про це повідомляє Polsat News.

Польща готова розглянути передання Україні винищувачів, якщо НАТО схвалить рішення про передислокацію західних літаків на польські авіабази.

Дуда заявив, що Польща зараз має одну ескадрилью МіГ-29, що використовуються для охорони власного повітряного простору, якщо ці літаки будуть передані Україні, Польща наполягає на гарантії захисту власного неба.

Раніше міністр оборони Польщі пояснив, чому він проти передавання Україні МіГ-29.